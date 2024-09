DIRETTA GIUGLIANO ALTAMURA: I TESTA A TESTA

In questa settima giornata di Serie C, girone C, è in programma anche la sfida tra Giugliano e Altamura, che si giocherà in diretta questa sera alle 20.45. Tra le due squadre non esistono precedenti ma possiamo andare a vedere quelli che sono i momenti di forma delle due squadre.

Per quanto riguarda il Giugliano, vediamo che nelle prime sei partite di campionato sono arrivate tre vittorie e due pareggi e una sola sconfitta contro l’Audace Cerignola. Per l’Altamura, invece, sono quattro sconfitte nelle prime quattro di campionato è arrivata una vittoria, seguita da un pareggio. (agg. JC)

IN TV GIUGLIANO ALTAMURA, DOVE VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO

Ci siamo, la diretta Giugliano Altamura sarà visibile su Sky oppure su NOW, naturalmente con l’ausilio dell’abbonamento.

Questo vi permetterà volendo di vedere il match anche in diretta streaming attraverso smartphone, tablet e computer

GIUGLIANO ALTAMURA, SETTIMA GIORNATA

Imbattute entrambe da due partite consecutive, la diretta Giugliano Altamura vedrà formazioni in salute nell’ultimo periodo che si daranno battaglia sportiva allo stadio Alberto De Cristofaro in Campania questa domenica 29 settembre 2024 alle ore 20:45.

I gialloblu hanno reagito bene alla sconfitta a Cerignola vincendo sia con Catania e Foggia, rispettivamente per 3-2 e 2-1. Il successo è mancato però per un mese ovvero dall’1-0 col Taranto, seguito infatti da due pareggi e un ko.

L’Altamura ha cominciato come peggio non poteva con quattro sconfitte consecutive con Crotone, Foggia, Sorrento e Benevento, ma sono poi riusciti a riprendere con tre punti con il Taranto e dall’ultimo pareggio in casa con la Cavese.

LE PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO ALTAMURA

Adesso invece analizzeremo le probabili formazioni della diretta Giugliano Altamura. I gialloblu si disporranno con il 4-3-3. Tra i pali Barosi, protetto dal quartetto Valdesi, Solcia, Caldore e La Vardera. A centrocampo spazio a De Rosa, Maselli e Giorgione mentre in attacco il tridente Masala-Njambe-Padula.

L’Altamura si schiererà con il 3-5-2. In porta Viola con Sadiki, Gigliotti e Acampa nel pacchetto arretrato. Agiranno da esterni Franco a destra e Rolando a sinistra. A metà campo Bumbu, Peschetola e Minesso con Sabbatani e Molinaro in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GIUGLIANO ALTAMURA

Vediamo insieme le quote per le scommesse Giugliano Altamura. L’1 fisso dei campani è offerto a 1.96 contro i 4.50 dei pugliesi, una distanza notevole tra i due esiti. La X del pareggio invece viene listata a 3.35 dai bookmakers.

Andiamo ora a vedre le giocate relative alle reti. L’Over 2.5 lo possiamo trovare a 2.35 mentre l’Under a 1.55. Tra Gol e No Gol balla poca differenza: 1.85 e 1.90.