DIRETTA/ Giugliano Audace Cerignola video streaming tv: c’è una storia breve (Serie C, oggi 23 dicembre 2023)

DIRETTA GIUGLIANO AUDACE CERIGNOLA: TESTA A TESTA

La diretta di Giugliano Audace Cerignola rappresenta un capitolo in evoluzione di una storia calcistica giovane ma intrigante. Nel corso dei due incontri passati tra queste due compagini, l’Audace Cerignola ha dimostrato di avere la meglio, conquistando una vittoria e ottenendo un pareggio. Il primo capitolo di questa storia si è svolto con un pareggio, suggerendo fin da subito una parità e un equilibrio tra le due squadre.

Successivamente, l’Audace Cerignola ha confermato la sua forza vincendo l’incontro successivo con un risultato di 1-0. Questo successo ha evidenziato la determinazione e la capacità della squadra di conquistare i tre punti quando conta. Con un bilancio attuale che pende a favore dell’Audace Cerignola, la partita imminente offre l’opportunità per Giugliano di ribaltare la situazione o per l’Audace Cerignola di consolidare la propria superiorità. Ogni match tra queste squadre diventa quindi un nuovo capitolo ricco di suspense e di potenziali colpi di scena. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GIUGLIANO AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Audace Cerignola sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giugliano Audace Cerignola in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Giugliano Audace Cerignola, in diretta dallo Stadio Alberto De Cristofaro naturalmente della località campana, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, sabato 23 dicembre 2023: prima della pausa per le festività natalizie, infatti, si completa il girone d’andata con la diciannovesima giornata del girone C di Serie C. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Giugliano Audace Cerignola metterà di fronte due formazioni con lo stesso obiettivo, dal momento che campani e pugliesi sono appaiati a quota 25 punti e di conseguenza inseguono un posto in zona playoff.

La scorsa giornata ha dato in realtà responsi assai diversi, dal momento che il Giugliano ha perso il derby campano sul campo della Casertana, mentre l’Audace Cerignola ha trovato gloria in un derby pugliese, vincendo contro il Foggia. In questo modo si è concretizzato l’aggancio in classifica proprio al Giugliano, che adesso cercherà di ristabilire le distanze sfruttando il fattore campo: chi riuscisse a vincere passerebbe il Natale in una interessante posizione di classifica, quali risposte ci darà la diretta di Giugliano Audace Cerignola?

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO AUDACE CERIGNOLA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Giugliano Audace Cerignola. Mister Valerio Bertotto dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3 per il suo Giugliano, con questi undici possibili titolari: Russo in porta; la difesa a quattro composta da Menna, Berman, Caldore e Yabre; a centrocampo invece il terzetto che potrebbe essere composto da Vogiatzis, Berardocco e Giorgione; infine, i padroni di casa campani potrebbero proporre il tridente d’attacco con Ciuferri e Oviszach ai fianchi del centravanti Salvemini.

Per gli ospiti dell’Audace Cerignola è squalificato Capomaggio, mister Ivan Tisci potrebbe optare per un modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale con il portiere Krapikas protetto dalla difesa a quattro formata da Coccia, Gonnelli, Allegrini e Russo; a centrocampo i tre titolari dovrebbero essere Ruggiero, Bianco e Tascone; infine, l’attacco dell’Audace Cerignola dovrebbe prevedere D’Ausilio e D’Andrea sulla trequarti, a sostegno del centravanti Malcore.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta di Giugliano Audace Cerignola. Secondo l’agenzia Bwin dovrebbe esserci notevole incertezza: il segno 1 è quotato a 2,55, mentre poi si sale di poco a quota 2,87 per il pareggio e quindi per il segno X, mentre un colpaccio dell’Audace Cerignola varrebbe 2,60 volte la posta in palio sul segno 2, quasi identico al segno 1.

