Diretta/ Giugliano Picerno (risultato 0-1) video streaming tv: perla di Maiorino!

DIRETTA GIUGLIANO PICERNO (RISULTATO 0-1): MAIORINO LA SBLOCCA

Allo stadio Alberto De Cristofaro, il Giugliano ospita il Picerno in questa gara valida per la ventitreesima giornata del Girone C del campionato di Serie C, dove entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio nell’ultimo turno. Partono forte i padroni di casa, con De Sena che direttamente da calcio di punizione gonfia l’esterno della rete, dando l’illusione ottica del gol.

Al 16esimo risponde la formazione rossoblù, che sblocca immediatamente il risultato: pennellata magica di Maiorino, che disegna una traiettoria imprendibile su calcio di punizione, da vero numero 10, insaccando la rete sul secondo palo. Una vera perla. Al 25esimo rispondono i gialloblù con Romano, che di testa prova a girarla ma non centra la porta.

DIRETTA GIUGLIANO PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Giugliano Picerno presenta due formazioni che in classifica si trovano rispettivamente al dodicesimo e quinto posto. Padroni di casa che hanno raccolto al momento 29 punti in 22 giornate di campionato con 25 gol fatti e uno in più subito. Grande attenzione viene posta sul duo formato da Ciuferri e De Sena, i quali hanno realizzato 5 gol ciascuno. La formazione campana arriva al match dopo due risultati utili consecutivi: pareggio esterno di lusso contro la Juve Stabia e la vittoria interna contro il Foggia che ha dato nuova linfa dopo le tre sconfitte consecutive contro Sorrento, Audace Cerignola e Casertana.

Dall’altra parte la squadra lucana può vantare la presenza del capocannoniere del girone Jacopo Murano con 15 gol. L’attaccante non ha intenzione di fermarsi ed è tornato a segnare nelle ultime due sfide dopo un digiuno lungo quattro partite. La grande stagione del Picerno passa soprattutto dai gol del giocatore classe 90 che sta stupendo tutti quest’anno. Con 34 gol fatti eh 17 gol subiti la formazione rossoblù si presenta al match come la terza difesa meno battuta del campionato. (Marco Genduso)

GIUGLIANO PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Giugliano Picerno sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Giugliano Picerno sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

GARA EQUILIBRATA SULLA CARTA

La diretta Giugliano Picerno, in programma sabato 27 gennaio alle ore 20:45, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone C. I gialloblu sono reduci dallo 0-0 sul campo della Juve Stabia, un pareggio senza dubbio positivo se si considera l’andamento della partita e la forza degli avversari. Il 2024 non era iniziato benissimo per il Giugliano con la sconfitta a Sorrento, ma il successo per 4-1 al Foggia e il sopracitato 0-0 con la Juve Stabia hanno migliorato la situazione.

Anche il Picerno arriva da un pareggio, precisamente dall’1-1 sul campo del Taranto. Prima di questo segno X, i rossoblu hanno vinto abbastanza nettamente per 3-0 con la Virtus Francavilla con le reti di Maiorino, Murano ed Espostio. Un inizio di anno positivo per il Picerno, che aveva chiuso l’anno con zero vittorie nelle ultime tre contro Casertana in casa, Brindisi in trasferta e la Juve Stabia davanti al proprio pubblico per due reti a zero.

GIUGLIANO PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Picerno vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Russo, difesa a quattro con Menna, Cargnelutti, Caldore e Yabre. Le due mezzali saranno Romano e Gladestony con Berardocco regista. In avanti Ciuferri, Salvemini e De Sena.

Risponde il Picerno con il 4-2-3-1. Tra i pali Merelli, Palgiai e Guerra terzini con Gilli e Allegretto coppia centrale. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Ciko e De Ciancio mentre Ceccarelli, Malorino e Vitali comporranno la batteria di trequartisti. Unica punta Murano.

GIUGLIANO PICERNO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Giugliano Picerno danno favorita la squadra ospite a 2.40. Secondo bet365, l’1 è dato a 2.90 mentre la X a tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, sono quotati a 2.10 contro l’1.62 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.81 e 1.88.











