DIRETTA/ Giugliano Potenza (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C)

DIRETTA GIUGLIANO POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per la diretta di Giugliano Potenza, una sfida di sicuro interesse che ora presentiamo mediante le statistiche di campani e lucani in questo campionato di Serie C 2022-2023, naturalmente girone C. Per i padroni di casa del Giugliano ci sono 43 punti per una posizione di anonimato in classifica, raccolti mediante dieci vittorie, tredici pareggi e altrettante sconfitte, con 47 gol all’attivo e invece ben 56 sul groppone, che portano quindi a -9 il valore della differenza reti stagionale per il Giugliano.

Il Potenza invece naviga ai margini della zona playoff in classifica con 45 punti, frutto di nove vittorie, ben diciotto pareggi e nove sconfitte, con differenza reti pari a -8 dal momento che il Potenza ha segnato 44 gol e ne ha incassati ben 52 nel corso di questo campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: Giugliano Potenza infatti finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIUGLIANO POTENZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Giugliano Potenza sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Giugliano Potenza è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

GIUGLIANO POTENZA, I TESTA A TESTA VERSO LA GARA

La storia che ci accompagna verso la diretta di Giugliano Potenza è particolare, perché contiamo quattro precedenti disputati fra il 2004 e il 2006, quindi nei campionati 2004-2005 e 2005-2006 (anche allora sempre in Serie C), poi più nulla fino a domenica 11 dicembre scorso, quando la partita d’andata del campionato 2022-2023 in corso fu disputata evidentemente a Potenza e terminò con un pareggio per 1-1.

Si tratta della seconda volta nella quale è uscito il segno X nelle partite fra Giugliano e Potenza, ma la formazione del capoluogo della Basilicata è ancora in nettissimo svantaggio, perché il Giugliano è una sorta di bestia nera per il Potenza, che infatti all’alba del terzo millennio aveva perso ben tre volte su quattro. Il fattore campo non aiuta, il Giugliano infatti vinse una volta davanti al proprio pubblico, ma per ben due volte invece in trasferta. Staremo quindi a vedere se oggi il Potenza sfaterà il sortilegio a lei avverso… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIUGLIANO POTENZA, BIG MATCH IN CAMPANIA

La diretta Giugliano Potenza, in programma domenica 16 aprile alle ore 17:30, rappresenta una delle partite più attesa di questa 37esima giornata. Le due squadre distano tra loro solamente due punti con la grande differenza che i gialloblu sono fuori dalla zona playoff in quanto quattordicesimi mentre i rossoblu sono noni. Il Giugliano è però reduce da due sconfitte di fila tra Catanzaro e Foggia, un passivo totale di 7-0 che preoccupa i campani. Anche il Potenza non se la passa benissimo avendo collezionato appena un punto nelle ultime due uscite tra il match in trasferta con l’Audace Cerignola e il ko in casa col Monopoli.

In casa il Giugliano ha vinto solo le sfida con Foggia e Fidelis Andria nelle ultime dieci, una tendenza molto negativa che testimonia il quattordicesimo posto delle Tigri nella classifica delle partite interne. Stessa posizione occupata dal Potenza per quanto riguarda la graduatoria delle trasferta avendo raccolto 17 punti in 18 match.

GIUGLIANO POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Potenza vedono i campani disporsi con il 4-3-1-2. In porta Viacovo, linea difensiva formata da Rondinella, Zullo, Poziello e Oyewale. A centrocampo Felippe Martello avrà come mezzali di supporto Gladestony a destra e Poziello a sinistra. Rizzo sostituirà come trequartista lo squalificato Di Dio mentre in avanti la coppia Salvemini-Sorrentino sarà quella titolare.

Il Potenza risponde col 3-5-2 con Gasparini in porta e Sbraga-Girasole-Verrengia trio difensivo. Folta presenza a centrocampo con Hadziosmanovic e Volpe larghi mentre Talia, Cittadino e Del Pinto saranno i tre centrali. In attacco Caturano farà coppia con Di Grazia.











