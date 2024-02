DIRETTA/ Giugliano Virtus Francavilla (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (11 febbraio 2024)

DIRETTA GIUGLIANO VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In vista della prossima diretta che vedrà opposte Giuliano Virtus Francavilla, è interessante notare che le due squadre si sono già affrontate in tre occasioni precedenti, evidenziando un equilibrio molto marcato. Attualmente, il bilancio conta una vittoria per i padroni di casa, un pareggio e una vittoria per gli ospiti. L’ultimo confronto tra queste due compagini ha rappresentato una novità, poiché si è concluso con un pareggio.

Nel dettaglio dell’ultimo scontro, il Giugliano sembrava prossimo alla vittoria grazie alla rete di Giovinco. Tuttavia, la Virtus Francavilla ha ribaltato la situazione pareggiando la partita, con la rete messa a segno da De Sena. Una gara quella odierna che metterà per forza un peso in più su una bilancia che oggi appare perfetta, ma chi favorirà? Quello lo scopriremo insieme! (agg. Gianmarco Mannara)

GIUGLIANO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Giugliano Virtus Francavilla sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giugliano Virtus Francavilla e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GIUGLIANO VIRTUS FRANCAVILLA: PUGLIESI NEI GUAI!

Giugliano Virtus Francavilla, in diretta domenica 11 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Cammino da play off dei campani che sono cresciuti mettendo in fila quattro risultati utili consecutivi, vincendo sul campo del Latina nell’ultima uscita e sorpassando proprio i pontini in classifica, assestandosi in decima posizione.

Dall’altra parte la Virtus Francavilla è quartultima, in piena zona play off dopo l’ultima sconfitta sul campo del Messina. Per i pugliesi il campionato resta difficile, la continuità per uscire dalla zona calda della classifica non è stata ancora trovata anche se la distanza dall’ultimo posto in classifica è ancora abbastanza rassicurante con 5 punti di vantaggio rispetto a Monterosi Tuscia e Brindisi.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano. Per il Giugliano, Valerio Bertotto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi; Fazio, Bizzotto, Angileri; Viteritti, Bulevardi, Hamlili, Vitale, Barlocco; Sosa, Tommasini. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Occhiuzzi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Piscopo, Adorante, Candellone.

GIUGLIANO VIRTUS FRANCAVILLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giugliano Virtus Francavilla ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Giugliano con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











