Diretta/ Latina Giugliano (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C, oggi 2 febbraio 2024)

Prima di immergerci nella diretta di Latina Giugliano, diamo un’occhiata alle statistiche con la quale le due compagini arrivano sul rettangolo da gioco, iniziando dal Latina: i nerazzurri possiedono una buona capacità di iniziare con slancio le partite, con il 28% delle reti che arrivano nei primi 15 minuti. Il Giugliano invece ha una notevole capacità di reazione nella fase finale degli incontri con il 31% delle reti all’attivo segnate che avvengono negli ultimi minuti di gioco.

Quando poi i padroni di casa prendono il comando davanti ai propri tifosi, hanno una percentuale considerevole (75%) di chiudere la partita con successo. Per gli ospiti invece le cose si mettono male quando subiscono gol per primi, infatti in tutte le partite giocate finora solo nel 7% dei casi sono riusciti a ribaltare la situazione di svantaggio. Detto questo è arrivato il momento di passare alle formazioni ufficiali appena uscite, non vogliamo di certo far diventare questa partita una lezione di matematica, la diretta di Latina Giugliano sta per avere inizio! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LATINA GIUGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Giugliano sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Latina Giugliano in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La prossima diretta di Latina Giugliano sarà la decima nella loro storia, avendo già condiviso il campo per la prima volta nel lontano 1996. In quell’occasione, era il 17 marzo, il Latina vinse di misura per 1-0 nel Campionato Nazionale Dilettanti. Nella stagione successiva 1996/97, il Latina ottenne il secondo successo vincendo 2-1. Anche nella stagione 1997/98, la compagine laziale si impose sui tigrotti con il medesimo punteggio di 2-1. Nel nuovo millennio, il primo incontro è datato 15 dicembre 2002, nel campionato di Serie C2, dove il Giugliano vinse per 1-0.

Nella stagione successiva, sempre in quarta serie, il Giugliano trovò la vittoria grazie al gol di Aniello Cutolo. Le due squadre poi si sfidarono nella vecchia C2 per altri anni. Nel campionato 2004/05, il confronto terminò con un risultato di parità 1-1. Nel campionato successivo 2005/06, le due squadre diedero spettacolo con una gara che si concluse 3-2 in favore dei nerazzurri. Alle reti iniziali di Vives e Ciotola, il Latina ribaltò il punteggio con i gol di Fermiano, Costanzo e Carfora. Successivamente, dopo 15 anni, le due squadre si ritrovarono a sfidarsi nella stagione 2020/21 nel campionato di Serie D, con il Latina che si impose per 5-1. (agg. Gianmarco Mannara)

SFIDA PER I PLAYOFF

Latina Giugliano, in diretta dallo stadio Domenico Francioni della città laziale, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 2 febbraio 2024, essendo uno degli anticipi che aprirà la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Per presentare la diretta di Latina Giugliano possiamo osservare che la formazione laziale arriva da un buon pareggio per 1-1 sul campo della Casertana, segno X che ha consentito al Latina di raggiungere quota 31 punti in classifica, restando di conseguenza all’interno della ambitissima zona playoff, anche se il cammino verso questo obiettivo sarà ancora molto lungo.

Il precedente turno di campionato ha riservato anche al Giugliano un pareggio per 1-1, nel caso dei campani contro il Picerno. Curiosamente, dobbiamo aggiungere che in classifica il Giugliano ha 30 punti, il che significa che è la prima squadra attualmente esclusa dalla zona playoff che si chiude proprio con il Latina; di conseguenza, è facile capire che l’obiettivo delle due formazioni è lo stesso, cioè il raggiungimento dei playoff, che potrebbe passare anche da un allungo (spera il Latina) o un sorpasso (come auspica il Giugliano) nel match odierno: sfida quindi di notevole interesse, che cosa ci dirà la diretta di Latina Giugliano?

PROBABILI FORMAZIONI LATINA GIUGLIANO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Latina Giugliano. Per i padroni di casa di mister Gaetano Fontana possiamo schierare un modulo 3-4-2-1 che ipotizziamo con De Santis, Marino e Rocchi nella difesa a tre davanti al portiere Fasolino; a centrocampo invece i quattro titolari potrebbero essere Paganini, Di Livio, Perseu ed Ercolano; infine, il reparto offensivo del Latina potrebbe prevedere sulla trequarti Del Sole e Riccardi, in appoggio al centravanti Fella.

La riposta di mister Valerio Bertotto e del suo Giugliano potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con il portiere Russo protetto dalla difesa a quattro formata da Oyewale, Berman, Caldore e Yabre; a centrocampo ecco invece il terzetto formato da De Rosa, Berardocco e Romano; infine, il tridente offensivo del Giugliano potrebbe vedere titolari Ciuferri e De Sena come ali ai fianchi del centravanti Salvemini.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Latina Giugliano secondo le quote dell’agenzia Snai, che vedono favoriti i padroni di casa laziali, tanto che il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 2,90 per il segno X in caso di pareggio; infine, un colpo esterno del Giugliano varrebbe 3,20 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno 2.











