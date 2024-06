Filippo Tortu sta ancora insieme alla fidanzata Sofia?/ La vita privata del velocista e il silenzio social

Sofia, chi è la fidanzata di Filippo Tortu: la coppia sta ancora insieme?

Anche Filippo Tortu è protagonista ai Campionati Europei di Atletica 2024 a Roma, in passato campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo nel 2020. Il giovane velocista classe 1998 in questa edizione degli Europei ha preso parte alla finale dei 200 metri maschili, sfiorando la vittoria: a trionfare è stato il collega svizzero Timothé Mumenthaler, che ha vinto la medaglia d’oro con un tempo di 20.28 e superando di poco il nostro atleta italiano, fermo a 20.41 e con la medaglia d’argento al collo.

Di pari passo con una carriera professionale di spicco, per Filippo Tortu c’è anche una vita privata e personale estremamente riservata: non sappiamo al momento se ha una fidanzata o se sia single. Poco propenso a parlare in forma pubblica dei suoi sentimenti, sappiamo però che in passato ha avuto una fidanzata di nome Sofia. “Ci siamo conosciuti al mare, nella mia adorata Sardegna, regione di origine di papà“, aveva raccontato il giovane velocista in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport nel 2017.

Filippo Tortu e il presunto addio alla fidanzata Sofia: cosa dichiarò nel 2022

Ma tal Sofia è ancora la fidanzata di Filippo Tortu? Al momento tutto tace nella vita privata dello sportivo, dal momento che non sappiamo se la storia d’amore con la ragazza è terminata o meno; sui suoi profili social il velocista condivide contenuti e scatti inerenti alle sue prestazioni sportive, tra allenamenti e gare, mentre sono praticamente assenti riferimenti alla sua sfera sentimentale.

In una dichiarazione rilasciata a Libero nel 2022, Filippo Tortu aveva però lasciato intendere una rottura con la fidanzata, parlando della sua situazione sentimentale con una battuta: “Sono liberissimo. Penso a divertirmi e all’atletica. Corro da solo anche lì, al momento”. Dunque l’atleta azzurro potrebbe essere single al momento, anche se il suo cuore è sempre stracolmo e batte forte per la passione per lo sport, che lo accompagna da quando era un bambino.

