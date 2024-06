DIRETTA 200 METRI, FILIPPO TORTU E FAUSTO DESALU/ Video streaming Rai: così due anni fa (10 giugno)

DIRETTA 200 METRI FILIPPO TORTU: DUE ANNI FA

Cresce sempre più l’attesa per la diretta dei 200 metri con Filippo Tortu e Fausto Desalu, i due azzurri erano stati protagonisti sulla distanza del mezzo giro di pista anche due anni fa nella scorsa edizione degli Europei di atletica, a Monaco di Baviera. In realtà Desalu si era fermato alle semifinali, quindi per il cremonese è un bel passo in avanti, essere fra i migliori otto e pure con legittime ambizioni di medaglia stando almeno alle prestazioni in semifinale. Il discorso è evidentemente diverso per Filippo Tortu, che era stato terzo e quindi medaglia di bronzo, spezzando quello che altrimenti sarebbe stato un totale monopolio britannico.

Filippo Tortu, chi è?/ Enfant prodige dell'atletica in cerca di gloria agli Europei Roma (10 giugno 2024)

La vittoria e la medaglia d’oro infatti erano andate a Zharnel Hughes con il tempo di 20”07, davanti al connazionale Nethaneel Mitchell-Blake, secondo e d’argento in 20”17. Al quarto posto e quindi ai piedi del podio ecco un altro britannico, cioè Charlie Dobson, che aveva fermato il cronometro sul tempo di 20”34, ma davanti a lui ecco Filippo Tortu con 20”27, tempo che era servito all’azzurro per il terzo gradino del podio. La prestazione in semifinale ci fa pensare che stavolta sia ancora più in alto l’obiettivo di Filippo Tortu… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Chi è Sofia, fidanzata Filippo Tortu: stanno ancora insieme?/ Gli ultimi rumor e il ‘silenzio’ sui social

DIRETTA 200 METRI FILIPPO TORTU E FAUSTO DESALU STREAMING VIDEO E TV, EUROPEI DI ATLETICA 2024

Il consiglio per chi può è quello di vivere una splendida serata di atletica sugli spalti dello stadio Olimpico, per tutti gli altri la diretta tv della finale dei 200 metri con Filippo Tortu e Fausto Desalu sarà garantita all’interno della trasmissione degli Europei di atletica 2024 a Roma in chiaro per tutti su Rai 2, essendo questa gara il culmine della sessione serale. Per gli abbonati appuntamento anche sui canali di Sky Sport, di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure grazie a Sky Go ma solo per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI 200 METRI CON FILIPPO TORTU E FAUSTO DESALU IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

Tortu: "Arrabbiato per i 200 metri"/ "Staffetta? La nostra forza è quella di restare uniti"

FILIPPO TORTU E FAUSTO DESALU: PER VIVERE UN ALTRO SOGNO

La diretta della finale dei 200 metri con Filippo Tortu e Fausto Desalu agli Europei di atletica 2024 catalizzerà l’attenzione di nuovo stasera, lunedì 10 giugno, sullo stadio Olimpico di Roma. La rassegna continentale sta esaltando l’Italia e nella finale dei 200 metri maschili evidentemente ci giocheremo altre carte importanti avendo Filippo Tortu che si è qualificato con il miglior tempo assoluto delle semifinali in 20”14, ma senza dimenticare Fausto Desalu, che ha corso in 20”39, quinto miglior tempo ma a pochissimi centesimi da chi ha fatto meglio di lui in semifinale ad eccezione proprio di Filippo Tortu, che potrebbe essere il principale favorito della diretta dei 200 metri in base a quanto visto ieri.

Tutto questo è per spiegare l’importanza dell’appuntamento fissato alle ore 22.50 con la diretta dei 200 metri con Filippo Tortu e Fausto Desalu, che sarà l’ultimo atto per oggi degli Europei di atletica 2024 a Roma, che vogliamo provare a colorare sempre più di azzurro, in particolare nel settore della velocità maschile, che ci ha già regalato emozioni indimenticabili sabato sera, grazie alla vittoria di Marcell Jacobs sui 100 metri, con tanto di doppietta grazie al secondo posto di Chituru Ali. Di nuovo potremmo sognare due Azzurri sul podio, ovviamente Desalu è quello più a “rischio” ma ce la potrebbe fare, mentre Tortu è il maggiore indiziato per il massimo obiettivo. Insomma, guai a perdersi la diretta dei 200 metri con Filippo Tortu e Fausto Desalu agli Europei di atletica 2024 a Roma.

DIRETTA 200 METRI FILIPPO TORTU E FAUSTO DESALU: IL QUADRO DELLA FINALE

Andiamo allora a presentare ancora meglio tutto ciò che potrebbe succedere nella diretta dei 200 metri con Filippo Tortu e Fausto Desalu. Il lombardo di origini sarde ha impressionato in semifinale: ottima corsa, nel finale ha anche gestito la situazione e nonostante ciò Filippo Tortu ha stampato un eccellente 20”14, che potrebbe far pensare anche all’obiettivo di scendere sotto i 20 secondo stasera, ovviamente correndo al 100% fin sul traguardo essendo la finale. Inoltre, i tempi ci dicono che Filippo Tortu ha corso ben due decimi più veloce di chiunque altro, a cominciare dal 20”34 del francese Pablo Matéo, quindi c’è un certo margine sulla concorrenza.

Potremmo allora dire che nel gruppo degli inseguitori capeggiato dal transalpino ci può stare benissimo anche Fausto Desalu, con il suo tempo di 20”39 in semifinale fatto registrare dal cremonese di origini nigeriane. Naturalmente parliamo di una gara breve e quindi i dettagli possono fare la differenza, però abbiamo il principale favorito per l’oro più un autorevole candidato per salire a sua volta sul podio, francamente è difficile chiedere di meglio, allora l’adrenalina salirà tantissimo anche da casa con la diretta dei 200 metri con Filippo Tortu e Fausto Desalu agli Europei di atletica 2024 a Roma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA