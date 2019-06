Diretta Golden State Toronto/ Streaming video e tv: gara-6 nella Baia (finali NBA)

Golden State Toronto, alle ore 3:00 della mattina italiana di venerdì 14 giugno, si gioca in diretta dalla Oracle Arena: è gara-6 delle finali NBA 2019 e si torna nella Baia, dopo la splendida e tiratissima vittoria degli Warriors alla ScotiaBank Arena. Dove era tutto pronto per festeggiare il primo titolo nella storia dei Raptors, che ancora una volta avevano completato la rimonta: arrivati a +6 con un parziale di 10-0 firmato Kawhi Leonard, i canadesi sono stati però riacciuffati dalla classe e dall’orgoglio di Steph Curry e Klay Thompson, le cui triple – insieme alla stoppata di Draymond Green su Kyle Lowry, che ha avuto la palla della vittoria – hanno tenuto in vita i campioni. Dunque, per mettere l’anello NBA al dito, Toronto dovrà provare a espugnare la Oracle Arena: lo ha già fatto due volte, ma nel primo dei due episodi gli Warriors erano senza Klay Thompson e Kevon Looney. Oltre a Kevin Durant, che non giocherà nemmeno nella diretta di Golden State Toronto per gara-6.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Golden State Toronto sarà come sempre garantita dalla televisione satellitare: il canale cui fare riferimento è Sky Sport NBA, che trovate al numero 206 e sul quale potrete seguire la telecronaca in tempo reale affidata a Flavio Tranquillo, che avrà al suo fianco Davide Pessina per il commento tecnico. Tutti i clienti Sky avranno poi la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi.

DIRETTA GOLDEN STATE TORONTO: IL CONTESTO

Kevin Durant dunque non ci sarà in Golden State Toronto: l’ala degli Warriors ha terminato la sua serie nel secondo quarto di gara-5, fermandosi per un infortunio al tendine d’Achille. Prima una parte della ScotiaBank Arena ha esultato e applaudito; poi, resasi conto della gravità della situazione e richiamata dagli stessi giocatori dei Raptors (bravissimi Serge Ibaka e Kyle Lowry a riprenderli) hanno accompagnato l’uscita del numero 35 con un lungo applauso. Il punto è che Durant, autore di un primo quarto da fenomeno, ha alzato bandiera bianca: certo Golden State può vincere anche senza di lui e, emotivamente, ha fatto una grande cosa riaprendo la serie dopo quanto accaduto. Adesso la pressione è tutta sulle spalle di Toronto: già sfavoriti alla vigilia, hanno mancato il primo match point in una finale dominata in lungo e in largo, devono tornare alla Oracle Arena e nel loro spogliatoio aleggeranno tanti dei fantasmi del 2016, quando gli stessi Warriors erano stati rimontati da Cleveland dopo essere saliti 3-1. Stessa identica situazione: Draymond Green lo ricorda bene e non ha mancato di citare l’evento, ma questa volta sostenendo come la sua squadra possa fare il colpo grosso. A meno che i Raptors non decidano di chiudere i conti in trasferta: di certo hanno le capacità per farlo ma la sensazione è che, Durant o non Durant e al netto della grandezza di Leonard, dipenda soprattutto dalla luna dei Big Three californiani e dal supporting cast. Ovvero: Fred VanVleet, Danny Green e Serge Ibaka da una parte, Andre Iguodala, Shaun Livingston e un DeMarcus Cousins dall’altra.



