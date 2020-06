Diretta Gp virtuale Formula E/ Streaming video e tv: gran finale per la Race at Home!

Pubblicità

Eccoci: si accende oggi alle ore 16.30 con la diretta del Gp virtuale della Formula E l’ottava e ultima gara della Race at Home! Siamo dunque al gran finale del mini torneo al simulatore che ha visto impegnati i beniamini del campionato elettrico in questo momento di sospensione delle attività reali in pista per via della pandemia da coronavirus e davvero non vediamo l’ora di conoscere chi sarà il vincitore finale. L’attesa è grande: anche ieri nella settima prova è successo davvero di tutto sulle curve virtuali del tracciato di New York e altrettanto spettacolo è atteso per questo atto finale di questo campionato che ci fa compagnia dal 25 aprile scorso, sulla pista virtuale di Berlino. Che pure ricordiamo ha finalità benefiche: anche oggi tutti i proventi del gp virtuale della Formula E a Berlino saranno destinati all’Unicef per programmi destinati ai bambini in difficoltà.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E, COME SEGUIRE LA GARA

Per questa diretta del Gp virtuale di Formula E, in programma oggi a partire dalle ore 16.30, atteso ottavo e ultimo round del campionato della Race at Home è prevista una copertura media davvero importante. La gara infatti non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video sul portale sportmediaset.com: in aggiunta potremo godere dell’imprese sulle curve virtuali del tracciato dei nostri beniamini anche sul portale della Formula E e sui profili social collegati.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E: ULTIMO ROUND

Come riferito prima termina oggi con la diretta del Gp virtuale della Formula E per l’ottavo round di Berlino, il mini campionato della Race at Home: dopo sette prove al cardiopalma è dunque tempo di festeggiare il vincitore e davvero non vediamo l’ora di tributargli il giusto merito, dopo tanti sforzi di fronte al volante del simulatore. Anche perché davvero fino all’ultimo è durata la battaglia al vertice della classifica dei piloti, con grande gioia dei fan: pure dopo il successo di Pascal Wehrlein nella prova di ieri a New York, che ha portato il pilota tedesco in vetta alla graduatoria con un vantaggio di 12 punti, pure ancora è tutto aperto per il gran finale. Anche perchè, non dimentichiamo, che oggi i punti messi in palio varranno doppio: per il tedesco dunque oggi vi sarà la possibilità di trovare un successo netto, come pure per tutti gli appassionati di assistere a un’inatteso colpo di scena alla bandiera a scacchi per il gran finale della Race at Home. In ogni caso quel che è certo è che anche oggi lo spettacolo non mancherà: chi sarà il vincitore finale?

