Diretta Gp Virtuale Formula E/ Streaming video tv, orario:oggi prima gara senza punti

Dopo Motogp e Formula 1, ecco che pure la Formula E lancia il suo campionato virtuale, per fare compagnia agli appassionati, rimasti ovviamente a digiuno dopo lo stop imposto per l’emergenza coronavirus. Oggi, sabato 18 aprile, alle ore 16.40 circa infatti si darà il via alla diretta del primo Gp virtuale della Formula E: prima data di quella che sarà la “Race at Home” ovvero una sorta di campionato composto da 9 tappe e che vedrà protagonisti i nostri beniamini del mondiale elettrico, ma pure i gamers più veloci ed affermati. Il tutto naturalmente a scopo benefico, visto che i proventi andranno tutti l’Unicef, per programma di aiuto e soccorso ai bambini colpiti dal coronavirus. Urge però immediatamente una precisazione per tutti gli appassionati: oggi non sarà una vera gara virtuale ma più che altro una sorta di “prova generale” per quelli che poi saranno i Gp virtuali che ci accompagneranno da fino al mese di giugno. Al termine della prova di questo pomeriggio infatti, pur essendoci un vincitore, non verranno assegnati punti, nè per l’ordine di arrivo e neppure per il giro più veloce: punteggi che invece verranno normalmente assegnati, secondo regolamento ufficiale, solo dal prossimo evento.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E, COME SEGUIRE LA GARA

Per questa diretta del Gp virtuale di Formula E, prevista oggi a partire dalle ore 16.40, test fondamentale per quella che sarà il campionato della “Race at Home” è prevista una copertura media davvero importante. La gara infatti non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video sul portale sportmediaset.com: in aggiunta potremo godere dell’imprese sulle curve virtuali del tracciato dei nostri beniamini anche sul portale della Formula E e sui profili social collegati. Segnaliamo che il commento da remoto sarà affidato ai commentatori Jack Nicholls e Nick Shields, con il supporto del tre volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis Dario Franchitti.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E: LA GARA-TEST DI OGGI

Come riferito prima, con la diretta del Gp virtuale di Formula E in programma oggi, i big del campionato elettrico metteranno alla prova il sistema, prima di competere per davvero con punti e classifica, nelle prossime 8 tappe della “Race at Home”. Pure però va detto che i nostri beniamini della Formula E non saranno da soli. L’evento odierno e i prossimi infatti saranno caratterizzati da due campionati che si svolgeranno in parallelo e in contemporanea: ad uno prenderanno parte i piloti ufficiali della Formula E, l’altro invece sarà aperto ai gamers più veloci e agli influencer di questa disciplina, il quali poi saranno impegnati anche durante la settimana per combattersi i pass di accesso al Gp virtuale del fine settimana. Aggiungiamo che ogni partecipante, pilota professionista o meno, utilizzerà il simulatore rFactor 2, particolarmente realistico, che include naturalmente l’ultima generazione di monoposto di Formula E. Insomma pare proprio un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati: non vediamo l’ora di dare il via alla diretta del primo Gp virtuale della formula E!.

