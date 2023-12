DIRETTA GRAN CANARIA TRENTO/ Video streaming tv: le parole di Paolo Galbiati (oggi 19 dicembre 2023)

DIRETTA GRAN CANARIA TRENTO: PARLA GALBIATI

In avvicinamento alla diretta di Gran Canaria Trento, possiamo fare un passo indietro a settimana scorsa e (virtualmente) alla sala stampa a Bourg en Bresse per rileggere le parole di coach Paolo Galbiati in sede di commento sulla sconfitta della sua Dolomiti Energia Trentino contro i padroni di casa transalpini: “Il dato chiave? Le nostre palle perse, 17, troppe. E non siamo stati abbastanza solidi e consistenti in difesa: penso a uno dei momenti cruciali della partita, la fine del terzo quarto, in cui concediamo rimbalzi in attacco, non siamo concentrati, perdiamo tutti i palloni 50-50.

In quel momento loro hanno piazzato un piccolo ma significativo break che in una partita del genere non era facile da ribaltare”. Coach Galbiati aveva poi completato così il proprio pensiero: “Bourg ha messo in campo energia, aggressività e difesa: hanno preso più rimbalzi, hanno tirato 31 tiri liberi contro i nostri 10. Siamo stati aggressivi anche noi, ma oggi (mercoledì scorso, ndR) è andata così: continueremo a lottare una partita alla volta con grande desiderio per provare a strappare la qualificazione playoff”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GRAN CANARIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Gran Canaria Trento sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Gran Canaria Trento, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv, nella sezione Eurocup.

GRAN CANARIA TRENTO: CONTRO I CAMPIONI!

Gran Canaria Trento, in diretta alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 19 dicembre 2023, presso la Gran Canaria Arena di Las Palmas de Gran Canaria, si gioca per la dodicesima giornata del girone B di Eurocup 2023-2024, che arriverà quindi oggi a due terzi del lungo cammino della regular season. Una avventura finora non esaltante ma nemmeno negativa per la Dolomiti Energia Trento, che finora ha avuto un rendimento caratterizzato da quattro vittorie a fronte di sette sconfitte, ma la qualificazione non sarà facile da conquistare, anche perché purtroppo il trend sembra essere in calando.

Oggi la diretta di Gran Canaria Trento potrebbe dare responsi molto interessanti, perché si giocherà contro i padroni di casa spagnoli del Dreamland Gran Canaria che sono attualmente la capolista in classifica con ben dieci vittorie a fronte di una sola sconfitta, per cui ottenere un successo sarebbe veramente una grande impresa, certamente difficile ma che sarebbe estremamente preziosa per le sorti di Trento in classifica, per lanciarsi al meglio verso la fase fondamentale del cammino in Eurocup dell’Aquila. Naturalmente servirà una partita praticamente perfetta, tuttavia ci si deve provare: che cosa succederà quindi nella diretta di Gran Canaria Trento?

DIRETTA GRAN CANARIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Gran Canaria Trento, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato dignitoso ma di certo non eccezionale per la Dolomiti Energia Trentino, che d’altronde già arriva dalle delusioni europee delle stagioni precedenti. Il debutto di Trento era stato pessimo, con tre sconfitte consecutive di cui due casalinghe che facevano pensare a un’altra stagione triste in Eurocup per l’Aquila, che però poi ha saputo vincere in trasferta sul campo del Lietkabelis, concedere il bis battendo in casa il Turk Telekom Ankara e infilare il tris vincendo anche a Wroclaw. Dopo però ecco un ko molto pesante contro il Cluj-Napoca, la sconfitta in volata contro il Buducnost e il successo contro l’Aris Salonicco.

Questa vittoria tuttavia è stata l’unica soddisfazione nelle ultime cinque partite, perché successivamente è arrivata la sconfitta casalinga contro l’Ulm di due soli punti e il ko più netto sul campo dei francesi del Bourg en Bresse. Servirebbe un’inversione di tendenza, anche se evidentemente non sarà facile riuscirci sul campo della capolista Gran Canaria, reduce dalla sconfitta a Ulm dopo ben dieci vittorie consecutive, intenzionata quindi a chiudere immediatamente questa piccola parentesi negativa. Ricordiamo che per andare avanti è necessario arrivare almeno sesti, ecco allora che una vittoria contro una big sarebbe naturalmente fondamentale: la diretta di Gran Canaria Trento renderà più concreti gli obiettivi europei dell’Aquila?











