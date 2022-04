Diretta Gran Canaria Venezia/ Streaming video tv: trasferta dura in Eurocup

DIRETTA GRAN CANARIA VENEZIA: SERVE UN’IMPRESA!

Gran Canaria Venezia, in diretta dalla Gran Canaria Arena di Las Palmas, si gioca con palla a due alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, mercoledì 6 aprile 2022, per la diciottesima e ultima giornata del girone B della Eurocup 2021-2022 di basket, ormai giunta alla fine della lunghissima stagione regolare. La diretta di Gran Canaria Venezia non deve emettere particolari verdetti, perché entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi, però la Umana Reyer potrebbe puntare al miglior piazzamento possibile nella griglia degli ottavi di finale, che saranno formati incrociando le squadre dei due gironi di Eurocup.

Non sarà affatto facile riuscirci, dal momento che il Gran Canaria è la capolista del girone con dodici vittorie e cinque sconfitte nelle precedenti 17 partite giocate, mentre Venezia ha un bottino di otto vittorie e nove sconfitte, più che sufficiente per entrare fra le prime otto (su dieci, la selezione non era di certo delle più severe) ma che rischia di obbligare a un incrocio impegnativo con una delle prime dell’altro gruppo. Che cosa accadrà in Gran Canaria Venezia?

DIRETTA GRAN CANARIA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Gran Canaria Venezia sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento per gli abbonati Sky: da questa stagione le partite delle squadre italiane in Eurocup sono trasmesse tutte da Sky Sport, che fornisce anche la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Bisogna però aggiungere che la diretta streaming sarà offerta anche da Elevensports, sempre a pagamento.

DIRETTA GRAN CANARIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Gran Canaria Venezia quindi potrebbe essere importante per stabilire il piazzamento finale nella classifica del girone B di Eurocup, ma soprattutto sarà un eccellente test per la Umana Reyer Venezia in una stagione che finora non è stata facile per i lagunari, pure in campionato dove la vittoria di domenica a Reggio Emilia ha avvicinato l’obiettivo dei playoff, ma Venezia non sembra più fare parte delle big che possono ambire ai traguardi più ambiziosi.

Il discorso vale anche per la Eurocup: il cammino dei lagunari è stato buono, settimana scorsa c’è stata ad esempio la perentoria vittoria contro il Promitheas Patrasso e una delle perle fu il successo casalingo all’andata proprio contro la capolista Gran Canaria, però la percentuale di vittorie sarà nella migliore delle ipotesi pari al 50% (e per riuscirci si dovrebbe vincere stasera). Gli spagnoli invece sono per il momento a 12-5 e in casa hanno perso solamente due volte: vogliono chiudere in bellezza per poi poi pensare a un cammino che potrebbe vedere Gran Canaria tra le favorite per la vittoria finale.

