Diretta Venezia Promitheas/ Streaming video tv: saranno ottavi già stasera? (Eurocup)

DIRETTA VENEZIA PROMITHEAS: REYER PER GLI OTTAVI!

Venezia Promitheas è in diretta dal Taliercio alle ore 20:00 di mercoledì 30 marzo: partita delicatissima per la 17^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022. Si gioca infatti per la qualificazione agli ottavi di finale: in questo girone sono sei le squadre che hanno già ottenuto il pass per la fase ad eliminazione diretta e la Reyer, che attualmente occupa la settima posizione in classifica dopo aver perso contro l’Olimpia Lubiana, ha bisogno di una vittoria per mettere al sicuro la prosecuzione del torneo, ma d’altro canto rischia enormemente di trovarsi fuori dai giochi se dovesse perdere oggi.

Venezia ha giocato in campionato contro Tortona nell’ultimo impegno del fine settimana; ha ripreso un po’ di slancio dopo un periodo complicato, ma in Eurocup le maggiori fisicità e qualità hanno fatto in modo che si creasse questa situazione assolutamente in bilico. La Reyer dunque vuole ottenere la qualificazione subito: sa bene che l’ultima partita, in casa contro Bourg en Bresse, rischierebbe di diventare un delicatissimo spareggio e allora staremo a vedere, dovendo aggiungere che la diretta di Venezia Promitheas si giocherà stando bene attenti, almeno idealmente, a quello che succederà a Podgorica dove passa l’altra parte dei destini di questo gruppo B.

DIRETTA VENEZIA PROMITHEAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROCUP

La diretta tv di Venezia Promitheas sarà affidata alla televisione satellitare: ricordiamo infatti che in questa stagione le partite delle italiane in Eurocup sono un’esclusiva di Sky, e dunque gli abbonati al servizio potranno usufruire delle immagini di questo match. In assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre poi sul sito ufficiale euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Dunque la diretta di Venezia Promitheas può consegnare alla Reyer la qualificazione agli ottavi di Eurocup, ma sull’altro versante bisogna anche dire che la situazione rischia di complicarsi ancora di più. Aggiungiamo comunque delle informazioni molto utili: intanto il PRomitheas, che settimana scorsa è stato battuto nettamente dalla Virtus Bologna (in casa) è ultimo in classifica nel gruppo B e quindi già eliminato, in questo caso anche le motivazioni con cui la squadra di Patrasso arriverà a Mestre potrebbero contare e fare in modo che Venezia abbia maggiori energie mentali nell’approcciare la gara.

L’altra informazione, che però Walter De Raffaele chiederà idealmente di dimenticare ai suoi giocatori, è che Venezia potrebbe qualificarsi agli ottavi con una giornata di anticipo anche perdendo: ecco perché Podgorica diventa importante, qui infatti il Buducnost ospita Bourg en Bresse che ha due partite di ritardo dalla Reyer e la ospiterà settimana prossima. Dovessero perdere, i francesi sarebbero eliminati: il match in Montenegro inizierà un’ora prima e dunque Venezia scenderà sul parquet in un contesto che potrebbe già essere abbastanza definito, vedremo se gli orogranata ci penseranno oppure no…











