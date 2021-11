DIRETTA GRECIA SPAGNA: DECISIVA PER LA ROJA

Grecia Spagna, che è in diretta dallo Spyros Louis di Atene, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 11 novembre: la partita è valida per la nona e penultima giornata nel gruppo B delle qualificazioni Mondiali 2022. Decisiva per entrambe le nazionali: la Grecia potrebbe ancora prendersi il secondo posto utile per gli spareggi, dovrebbe vincere questa sera e poi fare lo stesso con il Kosovo domenica, puntando su un ko interno della Roja che, come sappiamo, avrà al La Cartuja di Siviglia il big match contro la Svezia, al momento decisivo.

Luis Enrique allora deve stare attento: il mese scorso era impegnato nella Nations League e dunque ha subito il sorpasso degli scandinavi che ora sognano un’altra partecipazione ai Mondiali, per tanto gli iberici devono vincere per avere l’occasione del controsorpasso domenica. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Grecia Spagna, che appunto potrebbe cambiare tante cose; mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GRECIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grecia Spagna sarà trasmessa su Canale 20: per questo turno delle qualificazioni Mondiali 2022 l’emittente che fa parte del pacchetto Mediaset sarà di stanza ad Atene, dunque appuntamento in chiaro per tutti con il match che, eventualmente, potrete seguire anche in diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) semplicemente visitando il sito di Mediaset Play (o scaricando la relativa app) con il supporto di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA SPAGNA

Nel 5-3-2 di John Van’t Schip per Grecia Spagna avremo Poungouras, Mavropanos e Tsimikas schierati a protezione del portiere Vlachodimos, con due esterni che saranno Androutsos e Giannoulis; a centrocampo tiene le fila del discorso Bakasetas, che in fase di possesso alza la sua posizione andando a supportare i due attaccanti che potrebbero essere Douvikas e Masouras. A quel punto i centrocampisti resterebbero Bouchalakis e Siopis, ma con i laterali che si posizionerebbero in linea con loro per un 3-4-1-2.

La Spagna di Luis Enrique gioca con il 4-3-3: Unai Simon sarà il portiere, Carvajal (o Azpilicueta) e Jordi Alba i terzini con il ballottaggio Eric Garcia-Pau Torres per affiancare Laporte al centro della difesa. Poi, Sergio Busquets come frangiflutti e uno tra Rodri e Koke come mezzala (caratteristiche molto diverse), la sensazione infatti è che Gavi sarà ancora titolare. Nel tridente poi Morata potrebbe essere titolare o sacrificato per un reparto senza numero 9 classico: in questo caso Dani Olmo centrale con Sarabia e Yéremi Pino sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Grecia Spagna e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 7,75 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,25 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 1,40 volte l’importo investito.

