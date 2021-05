Diretta Gregorio Paltrinieri/ Finale 1500 SL, streaming video Rai: c’è anche Acerenza

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI, FINALE 1500M SL: GREG IN DIFFICOLTÀ?

Si accenderà questa sera alle ore 18.00 la finale dei 1500m stile libero maschile agli Europei di nuoto 2021 e protagonista atteso è senza dubbio Gregorio Paltrinieri. L’azzurro sulla carta è senza dubbio il primo candidato alla medaglia d’oro questa sera alla Danube Arena, ma come al solito la concorrenza sarà tantissima e pure la fatica degli ultimi impegni in acque libere, potrebbero condizionare il nostro beniamino. Dopo tutto il carpigano ha davvero dato tutto nei primi impegni nel fondo in questa rassegna continentale magiara: il 12-13 e 15 maggio scorso infatti l’azzurro ha fatto tris di ori nella 5 e 10 km come nel team event.

Un risultato straordinario che premia Paltrinieri, che si è da poco avvicinato a questa disciplina, ma che allo stesso tempo potrebbe eccessivamente aver privato di energie lo stesso azzurro, in vista delle gare in corsia. Speriamo però che Paltrinieri possa oggi essere ancora protagonista nella finale dei 1500 stile libero agli Europei di nuoto 2021 a Budapest oggi!.

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI, STREAMING VIDEO E TV DELLA FINALE DEGLI 1500 M SL AGLI EUROPEI DI NUOTO

Ricordato che la finale degli 1500 m stile libero maschili agli Europei di nuoto 2021 con il nostro Gregorio Paltrinieri avrà inizio alle ore 18.00 a Budapest, va detto che la gara (come le altre prove della rassegna) saranno visibili in diretta tv su Rai 2, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. La finestra sulle vasche magiare saranno disponibili anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI2, DELLA FINALE CON GREGORIO PALTRINIERI

DIRETTA FINALE 1500M STILE LIBERO CON GREGORIO PALTRINIERI: I RIVALI DELL’AZZURRO

Siamo dunque impazienti di dare il via alla diretta della finale dei 1500m stile libero maschile agli Europei di nuoto 2021, con il nostro Gregorio Paltrinieri: prima però diamo un maggior contesto alla gara. Abbiamo accennato prima a una certa stanchezza per il carpigiano, che pure ha già fatto moltissimo per la rassegna continentale: lo abbiamo visto anche nelle battere occorse solo ieri mattina, dove l’azzurro non è riuscito a spingere e ha trovato il pass per la finale solo con il settimo tempo e il crono di 15:08.84, ben lontano dalle reali capacità del nostro beniamino. Nella lotta al podio dunque cercheranno di approfittarne i rivali del carpigano, in primis il connazionale Domenico Acerenza, che invece si è rivelato tra i migliori ai preliminari: attenzione poi anche al solito Mykhaylo Miranchuck, che approfittando anche dell’assenza del campione continentale in carica Wellbrock, punta a salire sul primo gradino dle podio.



