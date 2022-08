Diretta Gregorio Paltrinieri/ Finale 1500 sl streaming video Rai (Europei nuoto 2022)

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 1500 SL EUROPEI NUOTO 2022

La finale di Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl, agli Europei nuoto 2022, scatta alle ore 18:52 di martedì 16 agosto: il carpigiano va a caccia dell’ennesima medaglia continentale, e in termini assoluti, in una carriera che lo ha già visto vincere tutto o quasi, ma che naturalmente non è ancora conclusa e dunque può ancora regalare belle soddisfazioni. Intanto bisogna dire che gli italiani impegnati in finale saranno due: anche Domenico Acerenza ha strappato il pass e dunque questa sera sarà in vasca insieme a Paltrinieri, con la possibilità che per i nostri azzurri le medaglie siano addirittura due.

Gli avversari saranno sempre gli stessi: sicuramente Misha Romanchuk, che è il campione in carica e contro il quale se vogliamo c’è una sfida nella sfida, visto che Italia e Ucraina si stanno giocando la vittoria nel medagliere degli Europei nuoto 2022. Poi Florian Wellbeck, il tedesco sempre capace di tirare fuori il meglio quando conta. Vedremo quello che succederà nella piscina di Roma, mancano poche ore alla diretta della finale di Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl e noi siamo davvero pronti a fare il tifo, sperando che la magia di questi giorni fantastici continui anche oggi…

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 1500 SL: COME SEGUIRE GLI EUROPEI NUOTO 2022

La diretta tv di Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 sl sarà garantita da Rai Due: come sappiamo gli Europei nuoto 2022 vengono trasmessi dalla televisione di stato, e il programma del pomeriggio e della sera in cui si assegnano le medaglie è coperto dal secondo canale. Sarà dunque qui che vi dovrete recare, anche con la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video: in questo caso basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 1500 SL: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo dunque a vivere la diretta di Gregorio Paltrinieri, impegnato nella finale dei 1500 sl agli Europei nuoto 2022. Sarà curioso, ma il carpigiano non vince la medaglia d’oro in questa rassegna continentale da ben sei anni: dobbiamo tornare infatti a Londra 2016 per trovare Greg sul gradino più alto del podio nella competizione più lunga in piscina, all’epoca l’azzurro aveva fatto doppietta vincendo anche gli 800. Se però in questa gara le soddisfazioni se le è tolte, nei 1500 Paltrinieri non ha più trionfato.

A Glasgow nel 2018 è arrivato terzo mentre l’anno scorso a Budapest è stato beffato dal già citato Romanchuk, in una gara che ha fatto registrare due italiani a medaglia visto che Acerenza ha ottenuto il bronzo. Insomma, Paltrinieri sul podio ci è sempre arrivato e questo la dice parecchio lunga circa la sua competitività, ma l’appuntamento con l’oro manca da tempo e qui a Roma è forse arrivato il momento di chiudere il cerchio. Tra poco vivremo la diretta della finale dei 1500 sl, gli Europei nuoto 2022 proseguono il loro emozionante percorso…











