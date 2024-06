Rossella Fiamingo, chi è la fidanzata di Gregorio Paltrinieri/ L’ultima foto insieme prima degli Europei

Chi è Rossella Fiamingo, la fidanzata di Gregorio Paltrinieri

Rossella Fiamingo, classe 1991, è una schermitrice italiana, specializzata nella spada che ha vinto una medaglia d’argento a Rio de Janeiro 2016 e che si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi sperando di poter portare a casa una medaglia ancora più importante. Rossella ha dedicato la sua vita allo sport allenandosi duramente per riuscire a diventare una delle schermitrici italiane più forte e lo sport non solo le ha restituito anni di sacrifici permettendole di portare a casa importanti vittorie, ma le ha regalato anche l’amore, quello con il nuotatore Gregorio Paltrinieri, che definisce “la perfezione, anche se non è giunto ancora il momento per il matrimonio”.

Oltre ad aver dedicato la vita alla scherma, Rossella Fiamingo non ha abbandonato gli studi riuscendo a laurearsi e diventando dietista. Sport e alimentazione sono fondamentali per Rossella che non rinuncia mai alla pasta come ha dichiarato lei stessa svelando di adorarla e aggiungendo che l’alimentazione è “decisiva per il nostro stile di vita e non bisogna mai rinunciare al gusto”.

Rossella Fiamingo e la storia d’amore con Gregorio Paltrinieri

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri si sono fidanzati dopo diversi anni dal loro primo incontro perché essendo entrambi due sportivi si conoscevano da tempo prima che la fiamma dell’amore li travolgesse alle Olimpiadi di Tokyo del 2021. Al Corriere della Sera, Paltrinieri, dopo aver iniziato la storia con la schermitrice, ha raccontato che sta “vivendo una storia molto bella, per me è amore. Ci siamo conosciuti anni fa e ritrovati prima dell’Olimpiade in Giappone, a Tokyo ci siamo ritrovati ore a parlare, una cosa stranissima per me che spiccico sempre poche parole. Vorrei fare tutto con Rossella, con le ragazze precedenti non mi era mai capitato”.

Parole importanti quelle dette da Gregorio Paltrinieri che, prima di immergersi nel clima delle gare degli Europei di nuoto, si è concesso qualche giorno di relax con la fidanzata godendosi le partite di tennis nella sua Roma.











