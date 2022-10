Diretta Groningen Brindisi/ Streaming video tv: trasferta insidiosa! (Europe Cup)

DIRETTA GRONINGEN BRINDISI: TRASFERTA OLANDESE!

Groningen Brindisi, che si gioca in diretta alle ore 19:30 di mercoledì 19 ottobre, è in programma al MartiniPlaza dell’omonima città olandese: siamo nella seconda giornata del gruppo F di basket Europe Cup 2022-2023, ed è un match importante per una Happy Casa che, sconfitta all’esordio da Kiev, ha bisogno di incamerare una vittoria per “annullare” idealmente il ko incassato al PalaPentassuglia e rimettersi in corsa per un posto nella Top 16 della competizione, posto che rimane ampiamente alla portata ma che ovviamente andrà blindato con i risultati ottenuti sul parquet.

Diretta/ Milano Brindisi (risultato 83-82): rimonta ed emozioni nel finale!

Nel frattempo possiamo dire che in campionato Brindisi ha sfiorato la vittoria al Mediolanum Forum, ma alla fine ha dovuto cedere a Milano; dunque sono appena 2 i punti ottenuti nella classifica di Serie A1, anche qui siamo solo all’inizio e soprattutto ci sarà molto più tempo per recuperare la situazione. Adesso sarà interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Groningen Brindisi; mentre aspettiamo che si alzi la palla a due, proviamo a valutare insieme alcuni dei temi principali che sono legati alla trasferta in terra d’Olanda.

Diretta/ Brindisi Kiev (risultato finale 70-74): l'orgoglio non basta

DIRETTA GRONINGEN BRINDISI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Groningen Brindisi non sarà garantita nel nostro Paese: non ci sono infatti canali che trasmettano le partite di Europe Cup in Italia, ma c’è comunque una modalità per seguire il match. A fornirla è infatti la FIBA, la federazione europea di basket che è anche organizzatrice di questa manifestazione per club: si tratterà di una visione in diretta streaming video, dunque vi dovrete armare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare la pagina ufficiale della federazione presente su YouTube, all’indirizzo www.youtube.com/FIBA.

Diretta/ Brindisi Napoli (risultato finale 77-70): prima vittoria per i pugliesi!

DIRETTA GRONINGEN BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Groningen Brindisi può essere complicata per la Happy Casa soprattutto per un motivo: il Donar è una squadra che ormai da parecchi anni gioca in Europe Cup, dunque conosce le smagliature di questa competizione anche se poi bisogna dire che i risultati sono stati raramente di livello. Nel 2018 però Groningen aveva centrato una bella semifinale, retrocedendo dalla Champions League come da regolamento delle manifestazioni FIBA; oggi chiaramente punta almeno a superare il girone, ma sulla carta sia la Happy Casa che Kiev sono superiori e allora la sconfitta subita all’esordio dal Kalev/Cramo suona già come una sorta di sentenza.

Per quanto riguarda Brindisi, forse Frank Vitucci e la società non ripongono troppe ambizioni nella Europe Cup ma sanno bene che vincere aiuta a vincere, e che comunque un trofeo internazionale in bacheca sarebbe molto prestigioso per una società come quella pugliese; in questo momento poi bisogna utilizzare la competizione FIBA come un trampolino per riprendere slancio anche in Italia, perché come detto in Serie A1 la Happy Casa ha vinto soltanto una partita e quindi la sua situazione di classifica è tutt’altro che rosea, per quanto sia ancora limitante dirlo dopo appena tre giornate. Sia come sia, staremo a vedere come andranno le cose tra qualche ora…











© RIPRODUZIONE RISERVATA