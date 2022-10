Diretta Milano Brindisi/ Streaming video tv: tris per l’Olimpia? (basket A1)

DIRETTA MILANO BRINDISI: UN BIG MATCH!

Milano Brindisi verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Valerio Grigioni e Giulio Pepponi, e si gioca alle ore 16:00 di domenica 16 ottobre: siamo ovviamente al Mediolanum Forum, per la 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sfida classica, e diremmo un big match; questo però dipenderà da come la Happy Casa gestirà la sua stagione, perché al momento è davvero difficile capire se la Brindisi di oggi possa nuovamente competere per entrare tra le prime quattro e le partite giocate, ko a Verona all’esordio per poi battere Napoli al PalaPentassuglia, ci hanno dato indicazioni giustamente sporadiche.

L’Olimpia naturalmente ha tutte altre certezze: campione d’Italia in carica, ha iniziato con due vittorie in altrettante partite e dà la sensazione di dover ancora carburare, ma ha un roster troppo superiore a tutte le avversarie – Virtus Bologna esclusa – e gioca per arrivare in fondo e vincere tutte le competizioni. Vedremo tra qualche ora come andranno le cose nella diretta di Milano Brindisi; mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla sfida del Mediolanum Forum, che si prospetta molto interessante.

DIRETTA MILANO BRINDISI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Brindisi verrà trasmessa su Eurosport 2, canale disponibile al numero 211 del decoder di Sky e dunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare. Inoltre, per tutti gli appassionati resta valida la novità della stagione che riguarda Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, sarà dunque una visione in diretta streaming video e per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento oppure, in alternativa, acquistare il singolo evento on demand. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni come il boxscore aggiornato in tempo reale e il tabellino play-by-play.

DIRETTA MILANO BRINDISI SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Milano Brindisi ci apprestiamo a vivere una partita molto interessante: come già detto, sarebbe un big match se la Happy Casa dovesse confermare le ambizioni delle ultime stagioni. Il punto è che, dopo lo scintillante 2020-2021 con doppia vittoria sull’Olimpia, secondo posto in regular season e semifinale playoff, la squadra pugliese ha vissuto un calo netto che l’ha portata ad abbandonare presto la Champions League e a fallire incredibilmente l’obiettivo della post season in Serie A1; inevitabile allora che ogni considerazione debba partire da quelle difficoltà che Brindisi ha avuto, perché adesso bisogna capire come ripartire.

Non ha di questi problemi Milano, che come detto gioca per arrivare in primavera: l’Olimpia punta innanzitutto a tornare alle Final Four di Eurolega, poi nel corso del processo inevitabilmente penserà anche a ricucirsi lo scudetto sulle maglie. Al momento la squadra di Ettore Messina sta navigando senza particolari problemi, forte del fatto di avere un roster che può agilmente schierare due quintetti che potrebbero competere per il primato in campionato; procedendo nel corso della stagione si vedrà a che punto si arriverà, per ora però dobbiamo gustare la diretta di Milano Brindisi che promette comunque spettacolo…











