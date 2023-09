DIRETTA GUBBIO FERMANA/ Video streaming tv: ormai è un classico (Serie C, 16 settembre 2023)

DIRETTA GUBBIO FERMANA: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Gubbio Fermana: partita che nel corso della storia si è giocata parecchie volte in epoca recente, perché queste due squadre sono protagoniste in Serie C da qualche anno e si sono incrociate in maniera costante dalla stagione 2017-2018. Abbiamo undici sfide, numero dispari perché nel 2019-2020 a causa del Covid era saltata la partita di ritorno: ci sono quattro vittorie del Gubbio e tre della Fermana, dunque con quattro pareggi. La formazione umbra ha vinto per l’ultima volta al Pietro Barbetti nel settembre 2021, per la seconda giornata del girone B di Serie C: quel giorno il gol decisivo lo aveva segnato Danilo Bulevardi.

Va poi detto che gli egubini nel loro stadio hanno solo due affermazioni totali; la Fermana qui è passata due volte, e la più recente è dello scorso gennaio per la seconda giornata di ritorno. Il Gubbio era in crisi, i marchigiani ne avevano approfittato: al gol di Federico Romeo aveva risposto Bulevardi ancora nel primo tempo, ma poi la Fermana aveva staccato e allungato nel secondo tempo trovando le reti di Gianvito Misuraca e Matteo Maggio. Ora sarà interessante scoprire come finirà la diretta di Gubbio Fermana oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

GUBBIO FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Gubbio Fermana sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Gubbio Fermana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Gubbio Fermana, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Squadre a caccia di conferme dopo le vittorie ottenute alla seconda giornata. Il Gubbio aveva iniziato il suo cammino nel nuovo torneo pareggiando in casa contro la matricola Pineto, ma alla prima in trasferta ha colto la prima vittoria, andando a espugnare il campo dell’Ancona.

La Fermana aveva iniziato incassando una sconfitta molto pesante in casa della Carrarese ma alla prima in casa ha rialzato la testa, battendo di misura il Pontedera e conquistando così la prima vittoria della sua stagione. L’8 gennaio 2023, nell’ultimo precedente disputato a Gubbio tra le due formazioni, la Fermana ha vinto 1-3 mentre l’ultimo successo umbro al “Barbetti” contro i marchigiani risale all’1-0 del 5 settembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Fermana, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Piero Braglia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Pirrello, Signorini, Mercadante; Di Marco, Spina, Casolari, Mercati e Bulevardi; Di Marco, Udoh. Risponderà la Fermana allenata da Andrea Bruniera con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Borghetto; Santi, Padella, Calderoni; Eleuteri, Scorza, Giandonato, Misuraca, Gianelli; Pinzi, Curatolo.

GUBBIO FERMANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Fermana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.











