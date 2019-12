Diretta Sambenedettese Gubbio/ Streaming video Rai: quote rossoblu favoriti!

Sambenedettese Gubbio, diretta dall’arbitro Daniele Rutella, lunedi 9 dicembre 2019 alle ore 20,45 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Una vittoria in casa contro la Feralpisalò e un pari esterno contro l’Imolese hanno permesso ai marchigiani di risalire all’ottimo posto in classifica, finalmente in zona play off. La Samb non ha avuto una continuità invidiabile ma nelle ultime settimane la situazione sembra essere migliorata, con i rossoblu capaci di dare filo da torcere a formazioni anche meglio piazzate in classifica. Il calendario offre ora una possibilità interessante con il Gubbio quartultimo in classifica, a sua volta invece impelagato in zona play out. Umbri reduci da due pareggi consecutivi contro Ravenna e Padova, soprattutto l’ultimo pari contro i biancoscudati ha regalato un’iniezione di fiducia agli eugubini che non vincono dal match interno contro il Novara del 3 novembre scorso, mentre la settimana prima era arrivato per loro l’ultimo successo esterno, il 27 ottobre scorso sul campo della Vis Pesaro.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Gubbio, match che si disputerà presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 57 del digitale terrestre, RaiSport HD, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito Raiplay.it o sull’applicazione RaiPlay, e anche per gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE GUBBIO

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Sambenedettese Gubbio, presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. La Sambenedettese allenata da Paolo Montero sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Santurro; Rapisarda, Biondi, Di Pasquale, Gemignani; Rocchi, Angiulli, Frediani; Orlando, Volpicelli, Di Massimo. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Raccichini, Fusco, Trillò, Zaffagnini, Miceli, Bove, Carillo, Brunetti, Garofalo, Panaioli. Risponderà il Gubbio guidato in panchina da Torrente con un 3-4-2-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Ravaglia; Konate, Coda, Bacchetti; Cinaglia, Malaccari, Meli, Zanoni; Gomez, Sbaffo; Cesaretti.. Questi i calciatori disponibili in panchina: Zanellati, Maini, Conti, Sorrentino, Ricci, Bangu, Manconi, Benedetti, Tavernelli, Filippini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1,70, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.30, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.35. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.25, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.60.



