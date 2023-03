Diretta/ Gubbio Lucchese streaming video tv: gara gusto play-off (Serie C)

DIRETTA GUBBIO LUCCHESE: MATCH EQUILIBRATO

Gubbio Lucchese, in diretta alle ore 17.30 di sabato 18 marzo 2023 allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio, è una gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Sfida dal gusto play-off visto che gli umbri stazionano al sesto posto con 49 punti e arrivano a questo incontro forti della vittoria ottenuta sul campo della Recanatese.

I toscani, invece, con quattro punti in meno si trovano al nono posto e nel turno infrasettimanale hanno trovato un pareggio nel derby contro il Siena. Sfida, quindi, apertissima con i rossoneri decisi a vincere per avvicinare i diretti avversari di giornata.

GUBBIO LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Lucchese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Gubbio Lucchese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

GUBBIO LUCCHESE: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Gubbio Lucchese. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Piero Braglia, nel suo consueto 3-4-3, proporrà Di Gennaro tra i pali difeso da Dutu, Redolfi e Bonini. A centrocampo Semeraro e Morelli sulle corsie esterne mentre nel tridente spazio a Spina, Vazquez e Arras. In casa Lucchese mister Maraia proporrà il rodato 4-3-3 dove cerca spazio Romero: l’attaccante potrebbe far rifiatare Panico. A centrocampo saranno protagonisti Tumbarello, Franco e Di Quinzio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Gubbio Lucchese. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.30, il pareggio è dato a 2.90 mentre la vittoria ospite paga 3.30 volte la posta.











