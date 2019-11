Diretta Gubbio Modena/ Streaming video tv: umbri pericolanti (Serie C)

Gubbio Modena, diretta dall’arbitro Gabriele Scatena della sezione Aia di Avezzano per la tredicesima giornata del campionato di serie C girone B, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 novembre 2019. Gubbio Modena è un incontro molto atteso soprattutto per l’importanza della posta in palio. In questo momento le due formazioni sono divise da pochi punti ma è il Gubbio a stare peggio con soli 10 punti e un solo successo mentre il Modena viaggia a quota 14, dunque non tanto più su ma sicuramente ben più vicino ai playoff. Da sottolineare che nella scorsa giornata il Gubbio ha finalmente ottenuto la sospirata prima vittoria vincendo per 0-1 sul campo della Vis Pesaro, dunque adesso gli umbri punteranno a sfatare il tabù casalingo. Notizie meno buone invece per il Modena, che è reduce da una sconfitta in casa nel derby con la Reggio Audace.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Modena non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO MODENA

Le probabili formazioni di Gubbio Modena che cosa ci possono dire in vista della partita? Il Gubbio di mister Sandreani dovrebbe scendere sul rettangolo di gioco con un 4-3-3 piuttosto propositivo con Marchegiani a difendere i pali ed una linea difensiva che da destra verso sinistra dovrebbe contare su Tofanari, Espeche, Piccinini e Lo Porto. A centrocampo a fungere da punto di riferimento ci sar Ricci con ai propri lati Benedetti e Casiraghi. Il tridente scelto dovrebbe essere composto da De Silvestro, Marchi e Camagnacci. La risposta del Modena di mister Zironelli è affidata ad un oculato 3-5-2 con Gagno a difesa della porta. Nella linea difensiva invece ci saranno Politti, Zaro e Perna. A centrocampo invece andranno ad agire Laurenti sulla corsia destra, Bearzotti su quella mancina e nel mezzo Davì, Boscolo Papo e De Grazia. In avanti spazio a Ferrari e Rossetti.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo quanto evidenziato dalle principali agenzie di scommesse italiane tra cui SNAI, in Gubbio Modena si evidenzia la mancanza di un grande favorito in ragione di una classifica al momento deficitaria e soprattutto di prestazioni interne non proprio esaltanti da parte del Gubbio. La formazione umbra infatti nel caso dovesse ottenere la prima affermazione interna della stagione darebbe diritto ad una quota di 2,55 contro la quota di 2,95 prevista per il pareggio mentre in caso di successo esterno da parte del Modena la quota sarebbe di 2,85.



