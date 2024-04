Diretta/ Gubbio Pontedera (risultato 0-0) video streaming tv: traversa di Casolari! (Serie C, 14 aprile 2024)

DIRETTA GUBBIO PONTEDERA (RISULTATO 0-0): VIVOLI SUGLI SCUDI!

Al minuto 22, il Pontedera riceve il secondo cartellino giallo: Benedetti viene ammonito per un intervento da dietro su Spina. Poco dopo, al trentesimo, Vivoli compie un prodigioso intervento con il piede sinistro, respingendo la conclusione ravvicinata di Udoh. Al 32′ un tiro di Casolari dal limite viene respinto dall’incrocio dei pali alla sinistra di Vivoli, che al 41′ si oppone anche a un potente tiro mancino di Di Massimo. Quest’ultimo ci riprova anche al 45′ con un tiro di prima intenzione deviato sopra la traversa da Espeche. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA GUBBIO PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Oggi pomeriggio, se non avete di meglio, anche i non tifosi ma appassionati della Serie C, possono sintonizzarsi sul canale Sky Calcio per vedersi la diretta del match Gubbio Pontedera.

ANGORI, SINISTRO FUORI

Al minuto 5, Di Massimo tenta una punizione diretta verso la porta, ma la palla finisce direttamente sul fondo. Al 13′, un altro tentativo: un poderoso destro dell’ex giocatore dell’Ancona viene deviato in angolo da Martinelli della Sambenedettese. Poco dopo, Vivoli della Sambenedettese si distingue salvando su Udoh, che aveva recuperato un pallone vagante in area granata. Casolari viene ammonito per un fallo su Delpupo, mentre Martinelli riceve un cartellino giallo per fermare Udoh. Al minuto 20, il Pontedera cerca la via del gol con Angori, ma il suo tiro mancino dai 18 metri non trova la precisione e termina largo alla destra di Greco. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA!

Gubbio che sfida il Pontedera in un momento sicuramente non particolarmente brillante, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato disputate dagli umbri, con 44 gol fin qui incassati ma 36 subiti nel corso del cammino. Difficoltà confermate anche nel rendimento offensivo degli eugubini nelle ultime partite, due soli gol incassati nelle ultime cinque partite, mentre nello stesso periodo i gol incassati sono stati nove.

Dall’altra parte il Pontedera dopo due sconfitte è tornato alla vittoria, rendimento rotondo con 50 gol realizzati e 50 incassati da una squadra come quella di Canzi che ha sempre fatta sua una filosofia di gioco spregiudicata, che al momento è valsa un posto in zona play off. All’andata il Pontedera ha battuto per 2-1 il Gubbio tra le mura amiche, gol Gubbio che ha battuto i toscani una sola volta negli ultimi cinque incroci ufficiali andati in scena tra le due formazioni. (agg. di Fabio Belli)

GUBBIO PONTEDERA: INCROCIO DA PLAYOFF!

Gubbio Pontedera si gioca in diretta oggi, domenica 14 aprile 2024 alle ore 18.30. Momento delicato per gli umbri (essendo orma la 32° giornata di Serie C) che hanno perduto quattro delle ultime cinque sfide disputate (l’ultima in casa della Spal) e oltre a vedere svanire le speranze di un piazzamento sul podio nel girone B, dovranno difendere la quinta posizione proprio dall’assalto del Pontedera, avversario di turno.

Per i toscani dopo due sconfitte consecutive l’ultimo turno di campionato ha segnato il ritorno alla vittoria, secco 2-0 all’Ancona e qualificazione ai play off ormai blindata. Come detto, un successo al “Barbetti” permetterebbe al Pontedera di puntare anche a un piazzamento finale al quinto posto nella regular season, conseguimento che permetterebbe di trovarsi in una posizione più comoda e avanzata al momento della disputa degli spareggi promozione, che assegneranno come sempre l’ultimo posto disponibile per la Serie B dopo quelli conquistati da Mantova, Cesena e Juve Stabia grazie al primo posto nei rispettivi gironi.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PONTEDERA

Proviamo a soffermarci un attimo sulle probabili formazioni della diretta Gubbio Pontedera. Sul versante dek Gubbio, l’esperto allenatore Piero Braglia metterà in campo la sua squadra con il suo marchio di fabbrica del 3-5-2. Il portiere sarà Vettorel; i prescelti nella retroguardia sono Tozzuolo, Calabrese, Signorini; nella mediana a cinque Corsinelli, Mercati, Casolari, Desogus; Bumbu; la coppia d’attacco è formata da Di Massimo e Bernardotto. Il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi proporrà un modulo più d’attacco col 3-4-2-1: a difendere la porta i guantoni di Vivoli; difesa con Espeche, Calvani, Guidi; a centrocampo l’intraprendenza di Perretta, Benedetti, Ignacchiti, Angori; Benedetti e Ianesi trequartisti a suggerire il gol per Selleri.

GUBBIO PONTEDERA LE QUOTE SNAI

Quote poco invitanti quelle offerte da Snai se avete deciso di scommettere sulla diretta Gubbio Pontedera che si preannuncia una sfida abbastanza equilibrata. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











