Diretta Gubbio Ravenna/ Streaming video tv: padoni di casa favoriti (Serie C)

DIRETTA GUBBIO RAVENNA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Gubbio Ravenna, in diretta dallo stadio Pietro Barbetti della città umbra alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 7 marzo 2021, si gioca per la ventinovesima giornata del girone B della Serie C. Presentando la diretta di Gubbio Ravenna, dobbiamo osservare che si tratta di una partita nella quale le due formazioni avranno obiettivi differenti: i padroni di casa del Gubbio, che hanno 32 punti in classifica, vogliono la vittoria per avvicinare sempre di più la salvezza e magari fare un pensierino alla zona playoff, che non è troppo lontana – anche se naturalmente una sconfitta imporrebbe invece di guardarsi alle spalle. Per il Ravenna invece c’è ben poco da calcolare: i romagnoli sono penultimi con 20 punti, servono risultati utili per provare ad evitare i playout, o come minimo scongiurare il rischio della retrocessione diretta che toccherà all’ultima a fine campionato. Il Gubbio mercoledì nell’infrasettimanale ha pareggiato sul campo della Triestina, mentre per il Ravenna c’è stata l’ennesima amarezza a causa della sconfitta casalinga contro il Matelica.

DIRETTA GUBBIO RAVENNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Ravenna non sarà disponibile, perché non sarà tra le partite trasmesse in pay-per-view da Sky, ma resta naturalmente la possibilità della diretta streaming video che sarà invece garantita da Eleven Sports, la piattaforma che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO RAVENNA

Vediamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Gubbio Ravenna. Modulo 4-3-1-2 per i padroni di casa umbri, che potrebbero schierare Zamarion tra i pali e davanti a lui la difesa a quattro con Formiconi, Signorini, Ferrini ed Ingrosso; a centrocampo sono favoriti Malaccari, Megelaitis e Hamlili, mentre in attacco ecco Pasquato come trequartista alle spalle delle due punte Gomez e De Silvestro. Il Ravenna invece, che ha Ferretti squalificato, potrebbe adottare un modulo 3-5-2, nel quale Boccaccini, Jidayi e Codromaz potrebbero essere i tre difensori davanti al portiere Tomei; folto centrocampo a cinque con Shiba, Rocchi, Esposito, Franchini e Zanoni da destra a sinistra, infine Alari e Sereni potrebbero essere i due titolari nel tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Gubbio Ravenna. Partono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi ecco il segno X che è proposto a quota 3,30 ed infine il segno 2 che varrebbe 3,65 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA