Diretta Gubbio Siena/ Streaming video tv: debutta Maddaloni (Serie C)

Gubbio Siena, in diretta dallo stadio Pietro Barbetti della città umbra, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 1 novembre 2021, come posticipo conclusivo della dodicesima giornata del girone B di Serie C. Verso la diretta di Gubbio Siena, dobbiamo osservare che i padroni di casa arrivano dalla sconfitta sul campo della Vis Pesaro che non ha comunque ridimensionato l’ottimo inizio di stagione del Gubbio, che a quota 17 punti è perfettamente in corsa per un posto in zona playoff.

Anche il Siena ha 17 punti e arriva dal pareggio contro il Pescara, ma le ambizioni sono più alte e questo ruolino di marcia non è bastato per salvare la panchina di Alberto Giardino, dunque questa sera a Gubbio farà il proprio debutto come nuovo allenatore del Siena Massimiliano Maddaloni. Quali effetti immediati produrrà questa mossa per i toscani? Ce lo dirà Gubbio Siena stasera…

La diretta tv di Gubbio Siena sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, come da tradizione per il posticipo di prima serata del lunedì. Questo significa che ci sarà pure la diretta streaming video su RaiPlay, che si aggiunge al servizio su abbonamento oppure in pay-per-view sulla piattaforma di Eleven Sports, casa di tutta la Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

Analizziamo adesso le probabili formazioni di Gubbio Siena. I padroni di casa di mister Vincenzo Torrente dovranno fare a meno dello squalificato Signorini e potrebbero proporre un modulo 4-3-3 con questi undici titolari: in porta Ghidotti, davanti a lui la difesa a quattro con Lamanna, Migliorini, Redolfi e Aurelio da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Sainz-Maza, Bulevardi e Oukhadda; infine il tridente d’attacco con Arena e Mangni ai fianchi del centravanti Sarao.

Grande curiosità invece per le prime mosse di Massimiliano Maddaloni alla guida del Siena, che sarà privo dello squalificato Mora. Con tutte le cautele del caso, disegniamo un modulo 3-5-2 che potrebbe vedere Terzi, Farcas e Milesi titolari nella difesa a tre davanti al portiere Lanni; a centrocampo folta linea a cinque con Marcellusi, Cardoselli, Bianchi, Pezzella e Disanto da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco composto da Lores Varela e Guberti.

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Gubbio Siena in base alle quote Snai. Si annuncia una partita molto incerta e le differenze fra i tre segni sono davvero minime: 2,55 è la quotazione per il segno 1, si sale poi a 2,90 in caso di segno 2 e fino a 2,95 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

