DIRETTA/ Gubbio Torres video streaming tv: alla ricerca del primo gol

DIRETTA GUBBIO TORRES: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Gubbio Torres, gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo a vedere cosa raccontano i precedenti tra le due formazioni. Sul terreno di gioco degli umbri quella odierna sarà la prima sfida. In assoluto, invece, Gubbio e Torres annoverano solamente una sfida, ovvero quella relativa al girone di andata di questa stagione sportiva.

Lo scorso 10 dicembre, in Sardegna, match terminato senza alcun gol nonostante l’inferiorità numerica della squadra di Braglia dovuta all’espulsione rimediata da Morelli. Oggi, quindi, la prima sfida allo stadio “Pietro Barbetti” tra Gubbio e Torres: chi avrà la meglio? (Giulio Halasz)

DIRETTA GUBBIO TORRES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Torres non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione di Gubbio Torres in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

SARDI VICINI ALLA SALVEZZA

Gubbio Torres sarà in diretta dallo stadio “Pietro Barbetti”, alle ore 17:30 di sabato 15 aprile: si gioca per la 37^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023, ed è una partita determinante per il raggiungimento degli obiettivi delle due squadre.

Da una parte gli umbri, a quota 59 punti e reduci dal pareggio contro il Siena e che vogliono terminare al quarto posto in classifica. Dall’altra, invece, una Torres determinata a chiudere il discorso salvezza: dopo il pareggio interno ottenuto contro la Carrarese, i sardi vogliono tenere a distanza la Vis Pesaro, oggi lontana tre lunghezze.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO TORRES

In vista della diretta Gubbio Torres andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre. Tra i padroni di casa mister Braglia dovrebbe schierare Portanova, Signorini e Bonini a guidare la difesa davanti a Di Gennaro. In avanti la chiave dell’estro è affidata ad Arena con Vazquez, a supporto di Di Stefano. Per i sardi, invece, tutto ruota intorno alle condizioni di Lora, non al meglio.

Il numero 27 dovrebbe posizionarsi al fianco di Urso con Masala in panchina e Saporiti alle spalle delle due punte Diakite e Scotto. Sulle corsie laterali agiranno ancora una volta Fabriani a destra e Liviero sulla corsia mancina. Davanti alla porta di Garau conferma per il terzetto composto da Pinna, Dametto e Antonelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico per la diretta di Gubbio Torres . L’agenzia di scommesse William Hill ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa: il segno 1 è, infatti, quotato a 1,90 mentre in caso di vittoria ospite da parte della Torres ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 3,00. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che sarà superiore rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,10.











