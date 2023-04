Diretta/ Siena Gubbio (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

DIRETTA SIENA GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Siena Gubbio, partita valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa gara molto importante per la classifica di entrambe le formazioni. Al momento, infatti, i toscani stazionano all’ottavo posto con quarantotto punti (undici vittorie, quindici pareggi, nove sconfitte) ma devono tenere a distanza le avversarie per la zona play-off.

Gli umbri di mister Braglia invece, dopo quattro vittorie consecutive, sono riusciti ad agganciare la quarta posizione. Ma con cinquantotto punti (diciassette vittorie, sette pareggi, undici sconfitte) Arena e compagni non possono dormire sonni tranquilli, visto che Carrarese e Ancona tallonano e cercano il sorpasso. Da segnalare, infine, le ventinove reti subite dal Gubbio (terza difesa del girone B dietro a Reggiana e Cesena) contro le trentacinque del Siena. (Giulio Halasz)

DIRETTA SIENA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Gubbio non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

SIENA GUBBIO: TESTA A TESTA

La diretta di Siena Gubbio rappresenta la quinta volta che le due formazioni si ritrovano l’una contro l’altra all’interno di un rettangolo di gioco verde. Guardando i precedenti, si nota subito come ogni sfida sia contornata da almeno due gol. Il primo scontro è datato 2021 con il Siena che si impose in casa del Gubbio con il risultato di 1-2, decisivi i gol di Alberto Acquadro e Luca Milesi. Per il Gubbio inutile il gol sul calcio di rigore al minuto 66 di Andrea Cittadino. Gubbio che rispose, con lo stesso risultato, nel girone di ritorno espugnando l’Artemio Franchi di Siena con il risultato di 1-2. Decisivo il gol al minuto 78 da parte del giocatore ex Palermo, Inter, Chievo e Sampdoria Felice D’Amico.

Nelle restanti due partite l’unico pareggio (1-1 il risultato con le reti di Di Santo e Bulevardi, rispettivamente Siena e Gubbio ed entrambi direttamente da calcio di rigore). Ultimo scontro che è stato vinto dal Gubbio con il risultato di 2-0. Era la gara del girone di andata dell’odierno campionato. Le reti sono state firmate da Federico Vazquez, arrivato dal Catanzaro dopo l’exploit al Siracusa e Virtus Francavilla e Marco Toscano ex centrocampista di Trapani e Palermo. Lo storico al momento, dunque, sorride al Gubbio con due vittorie contro un unico successo del Siena ed un pari. (Marco Genduso)

ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Siena Gubbio andrà in scena in diretta dall’Artemio Franchi, alle ore 20:30 di giovedì 6 aprile: la partita è valida per la 36^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. Per il Siena, sconfitto al Recchioni di Fermo, si tratta di blindare in maniera definitiva la qualificazione ai playoff: i bianconeri entrano negli ultimi 270 minuti di stagione regolare con 5 punti di vantaggio proprio sulla Fermana (e la Recanatese), il più ormai è fatto ma non bisogna dare per scontate queste ultime partite, che potrebbero anche riservare brutte sorprese sullo striscione del traguardo.

Il Gubbio si è ripreso dalla crisi al momento giusto: la quarta vittoria consecutiva è stata il 3-0 alla Vis Pesaro, playoff archiviati ma adesso gli umbri devono difendere una quarta posizione che permetterebbe di avere meno strada negli spareggi, Carrarese e Ancona sono sempre minacciose e il pareggio nella loro sfida diretta sabato è stato favorevole agli egubini. Aspettiamo che la diretta di Siena Gubbio prenda il via, intanto facciamo qualche considerazione sui possibili schieramenti da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA GUBBIO

Guido Pagliuca conferma ovviamente il 4-3-2-1 per Siena Gubbio, ma forse variando qualcosa negli uomini: Davide Riccardi e Favalli giocheranno centrali a protezione di Lanni, Raimo e Mirco De Santis come terzini mentre in mezzo potrebbero esserci gli stessi tre, ovvero Buglio e Collodel a supporto di Giuseppe Leone. Sulla trequarti si candida Frediani, che può rubare la maglia a Disanto andando ad affiancare Belloni; come prima punta tutto porta a pensare che sarà titolare Paloschi (per Orlando), in gol anche sabato uscendo dalla panchina.

Piero Braglia può invece cambiare i due centrali di centrocampo: spazio a Gaetano Vitale e Bulevardi al Franchi, in difesa invece Signorini e Portanova vanno per la conferma davanti a Raffaele Di Gennaro che sarà il portiere, con Corsinelli e Nicolao che insidiano Morelli e Bonini sulle corsie laterali. I tre sulla trequarti possono essere Spina (doppietta alla Vis Pesaro), Di Stefano e Arena schierati in linea; come prima punta è ballottaggio tra Federico Vazquez e Arras, per questa trasferta potrebbe toccare al secondo.











