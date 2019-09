Diretta Gubbio Vicenza/ Streaming video e tv: umbri a secco di vittorie (Serie C)

Gubbio Vicenza, che sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni, è una delle partite che si giocano per la quinta giornata nel girone B di Serie C 2019-2020: alle ore 15:00 di domenica 22 settembre lo stadio Barbetti apre le sue porte per la seconda settimana consecutiva, dopo che gli umbri hanno pareggiato contro il Fano. Un segno X che si è verificato per la terza volta in questo avvio di stagione: il Gubbio ha perso soltanto una partita ma per contro va ancora alla ricerca della prima vittoria, e la classifica non è certo buona. Diversa quella del Vicenza, che dopo aver battuto il Rimini al Menti è schizzato a 8 punti: il LaneRossi è dunque una delle principali inseguitrici della coppia Padova-Reggio Audace, ma adesso dovrà dimostrare di poter tenere sul piano della costanza dei risultati, che negli scorsi anni è stato un problema. Adesso vediamo in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco per questa partita, mentre aspettiamo il calcio d’inizio di Gubbio Vicenza.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Gubbio Vicenza, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

È il 4-3-3 il modulo di Federico Guidi per Gubbio Vicenza: cerca spazio in mezzo Alessio Benedetti, che potrebbe soffiare una maglia a Malaccari o Sbaffo (comunque favoriti) andando ad affiancare El Hilali. Davanti invece se la giocano Tavernelli e Manconi, con De Silvestro e Cesaretti in vantaggio per accompagnare l’azione della prima punta Sorrentino. In difesa Konaté e Bacchetti si dispongono davanti al portiere Zanellati, mentre Lakti e Filippini saranno i due terzini. Nel Vicenza di Domenico Di Carlo ci sono Guerra e Marotta davanti, anche se Saraniti e Arma non partono battuti; sulla trequarti dovrebbe agire capitan Giacomelli, a centrocampo invece attenzione alla candidatura di Zonta che può giocare al posto di Cinelli o Luca Rigoni, mentre dovrebbe essere confermato Luca Rigoni come perno centrale o mezzala. Cappelletti e Padella i centrali difensivi, Bruscagin e Barlocco sugli esterni, Grandi il portiere.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Gubbio Vicenza ci dicono che il segno 1 per la vittoria degli umbri vale 2,90 la somma messa sul piatto, dunque il vantaggio nel pronostico sorride al LaneRossi che ha un valore pari a 2,45 volte la puntata sul segno 2, che identifica appunto il suo successo. Il segno X, che regola il pareggio, con questo bookmaker vi permetterebbe di intascare una somma pari a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



