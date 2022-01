Diretta Guinea Bissau Nigeria/ Streaming video tv: Aquile già prime (Coppa d’Africa)

DIRETTA GUINEA BISSAU NIGERIA: PER LE AQUILE È ININFLUENTE

Guinea Bissau Nigeria, in diretta dallo stadio Roumdé Adjia di Garoua, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 19 gennaio, e vale per l’ultima giornata del gruppo D di Coppa d’Africa 2021. Le Aquile sono già agli ottavi, e certe del primo posto: avendo battuto l’Egitto non rischiano di farsi superare dai Faraoni, dunque verosimilmente vedremo una nazionale schierata con tante seconde linee per preservare i titolari in vista del prossimo impegno, che sarà contro una terza classificata e dovrà essere preparato al meglio.

Discorso diverso per la Guinea Bissau, che proprio per la situazione degli avversari spera: infatti con una vittoria si potrebbe agganciare una delle quattro terze posizioni che valgono gli ottavi, in caso di pareggio nell’altra partita invece sarebbe clamorosamente seconda piazza ma, forse, questo è sperare troppo. In ogni caso il Licaone è in corsa, e allora vedremo cosa succederà nella diretta di Guinea Bissau Nigeria; aspettando che la partita di Coppa d’Africa 2021 prenda il via, valutiamone con attenzione le probabili formazioni.

DIRETTA GUINEA BISSAU NIGERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021, anche la diretta tv di Guinea Bissau Nigeria non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, questo broadcaster fornisce tutte le gare della competizione e dunque per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento per la visione in diretta streaming video, che naturalmente sarà poi disponibile utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GUINEA BISSAU NIGERIA

Sarà un 4-2-3-1 quello di Baciro Candé per Guinea Bissau Nigeria: la difesa viene schierata con Sori Mané e Sangante centrali e a protezione del portiere Jonas Mendes, come terzini invece dovrebbero agire Jefferson Encada e Fali Candé. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere composta nuovamente da Cassamá e Bura, davanti a loro il trequartista centrale sarà Panutche Camara che ai suoi lati si avvarrà della collaborazione di Ambri e Piqueti, la prima punta sarà uno tra Frédéric Mendy e Mama Baldé.

Come detto, sarà turnover nella Nigeria: Augustine Eguavoen punta sul 4-4-2 e in difesa potrebbe lanciare Ebuehi come terzino destro (confermando Zaidu a sinistra) con Ajayi e Ndah difensori centrali a protezione del portiere Okoye. Poi una mediana con Onyeka e Ndidi – che sarebbe nuovamente titolare – sulle corsie occhio a Ahmed Musa e Iwobi che potrebbero accompagnare l’azione dei due attaccanti, Sadiq Umar e Nwakali potrebbero essere i due favoriti su Iheanacho e Awoniyi.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a scoprire cosa ci dicano le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Guinea Bissau Nigeria. Il segno 1 per la vittoria della nazionale formalmente in casa vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 4,75 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – ha un valore corrispondente a 3,60 volte la giocata mentre la vincita per il segno 2, da giocare per il successo della nazionale “ospite”, equivale con questo bookmaker a 1,70 volte l’importo investito.

