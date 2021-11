Diretta Hapoel Gilboa Galil Reggio Emilia/ Streaming video tv: in Europe Cup

DIRETTA HAPOEL GILBOA GALIL REGGIO EMILIA: OBIETTIVO PASSAGGIO DEL TURNO

Hapoel Gilboa Galil Reggio Emilia, in diretta dal palazzetto dello sport di Gan Ner (Israele), si gioca alle ore 18.00 italiane (le 19.00 locali) di oggi, mercoledì 3 novembre 2021, per la quarta giornata del girone D della Fiba Europe Cup 2021-2022 di basket, la quarta competizione per importanza della pallacanestro continentale, che entra già nella seconda metà della sua prima fase a gironi. La diretta di Hapoel Gilboa Galil Reggio Emilia sarà dunque molto importante, perché una vittoria avvicinerebbe molto la Reggiana alla qualificazione al turno successivo, mentre una sconfitta naturalmente complicherebbe tutto.

La Unahotels Reggio Emilia finora ha vinto due partite su tre ed è in seconda posizione, l’ultima utile per il passaggio del turno. I padroni di casa dell’Hapoel Gilboa Galil invece hanno perso tutte le partite finora disputate: per loro oggi sarà di fatto già l’ultima spiaggia, Reggio Emilia dunque ha l’occasione per staccare definitivamente una rivale e mettersi in una posizione di forza, perché la terza vittoria in quattro partite sarebbe un’ipoteca sulle prime due posizioni. Cosa succederà in Hapoel Gilboa Galil Reggio Emilia?

DIRETTA HAPOEL GILBOA GALIL REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Hapoel Gilboa Galil Reggio Emilia non sarà garantita in Italia, tuttavia dobbiamo ricordare che tifosi ed appassionati avranno a disposizione la diretta streaming video fornita sul canale YouTube della federazione internazionale Fiba.

DIRETTA HAPOEL GILBOA GALIL REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

La diretta di Hapoel Gilboa Galil Reggio Emilia è dunque un’occasione da non lasciarsi sfuggire per Reggio Emilia, che finora vanta un bilancio di due vittorie e una sconfitta nella fase a gironi di Fiba Europe Cup. Il debutto era stato proprio contro gli israeliani, sconfitti nella prima giornata del gruppo D con il punteggio di 93-70 in Italia, in seguito c’è stata la sconfitta per 91-84 in Russia contro i padroni di casa dell’Avtodor Saratov, ma la terza giornata ha rilanciato la Unahotels Reggio Emilia, grazie alla preziosa vittoria per 76-67 contro gli spagnoli del Saragozza che mette adesso la Reggiana in una buona posizione, alle spalle solo dei russi.

Per l’Hapoel Gilboa Galil invece, come abbiamo già accennato, è l’ultima spiaggia. Dopo il pesante -23 di scarto all’andata in casa di Reggio Emilia, gli israeliani hanno perso in volata per 90-91 in casa propria contro il Saragozza la partita che magari avrebbe potuto dare un altro aspetto al loro cammino europeo, infine hanno rimediato una pesantissima batosta per 102-62 sul campo dell’Avtodor Saratov. Inutile girarci attorno: o vincono o la Europe Cup per loro sarà finita. Attenzione dunque alla determinazione di chi si gioca tutto in una sera: la Unahotels è avvisata…



