DIRETTA REGGIO EMILIA SARAGOZZA: CAJA CON IL VENTO IN POPPA

Reggio Emilia Saragozza è in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle ore 20:30 di mercoledì 27 ottobre: si gioca per la terza giornata nel gruppo D di basket Europe Cup 2021-2022. Nella competizione europea la Unahotels ha al momento una vittoria e una sconfitta: dopo l’esordio scintillante contro l’Hapoel Gilboa Galil, la squadra di Attilio Caja ha perso sul campo di Avtodor, e dunque condivide la seconda posizione in classifica proprio con gli spagnoli, che hanno ottenuto gli stessi risultati ma hanno una differenza canestri nettamente peggiore.

Aspetto questo che potrebbe contare poco, visto che la doppia sfida diretta potrebbe essere determinante per il passaggio del turno; ricordiamo che la Reggiana arriva dal roboante +39 infilato a Varese, e che di conseguenza ha il vento in poppa. Aspettando che la diretta di Reggio Emilia Saragozza prenda il via, proviamo adesso a fare qualche considerazione circa i temi principali della partita con una breve analisi su quello che potrebbe emergere dal match della Unipol Arena.

DIRETTA REGGIO EMILIA SARAGOZZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Saragozza non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: la Europe Cup infatti è una competizione che non riguarda i nostri canali, a differenza delle altre coppe. Tuttavia gli appassionati avranno un modo per seguire in chiaro la partita: sarà in diretta streaming video, fornito in maniera gratuita dall’account YouTube ufficiale della FIBA, la federazione europea di basket. Sul sito fiba.basketball/europecup troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA SARAGOZZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Saragozza è particolarmente delicata: al momento, questo è quello che ci ha detto il gruppo D di Europe Cup, Avtodor sembra avere una marcia in più e, avendo già vinto due partite, sembra destinata a prendersi la qualificazione. Resta dunque un posto per entrare nella fase ad eliminazione diretta: la sensazione è che Reggio Emilia e Saragozza se lo giocheranno nelle due sfide, e dunque alla Unipol Arena è chiaro che la Unahotels debba provare non soltanto a vincere – cosa che sarebbe comunque preziosa – ma magari a farlo con una differenza canestri utile a difendersi dagli eventuali attacchi di Casademont nel match di ritorno. In campionato Reggio Emilia sta facendo particolarmente bene, la vittoria di Varese è in qualche modo figlia dei tanti problemi di casa Openjobmetis ma non deve sminuire il grande lavoro di Attilio Caja, allenatore spesso sottovalutato che invece riesce sempre a tirare fuori il meglio dai roster che allena. Tra poche ore dunque vedremo cosa succederà nella diretta di Reggio Emilia Saragozza…



