DIRETTA HAPOEL TEL AVIV VENEZIA/ Video streaming tv: la parola a Neven Spahija

DIRETTA HAPOEL TEL AVIV VENEZIA: PARLA SPAHIJA

Si avvicina sempre più la diretta di Hapoel Tel Aviv Venezia, facciamo allora un passo indietro di un paio di settimane per rileggere le dichiarazioni di coach Neven Spahija al termine dell’ultima giornata della fase a gironi di Eurocup per la sua Umana Reyer Venezia, cioè la sconfitta a Riga contro il Prometey, di cui coach Spahija riconobbe la superiorità: “Prima di tutto mi devo complimentare con Prometey per la meravigliosa pallacanestro che gli ha permesso di vincere la partita. È impressionante il basket che giocano e si capisce perché hanno perso solo una manciata di partite quest’anno. Bisogna dare loro merito per tutto ciò che hanno fatto in questa stagione, gli auguro il meglio per il futuro”.

Detto questo, l’allenatore è poi passato ad analizzare la prestazione francamente deludente dei suoi ragazzi: “Parlando di noi, abbiamo avuto tanti problemi a causa della loro aggressività. Torneremo a casa e guarderemo i filmati per capire come abbiamo accumulato così tante palle perse, abbiamo dato a loro un vantaggio troppo grande. Nel secondo quarto abbiamo giocato con un quintetto più piccolo, andando poi fino alla fine con due playmaker perché per noi è stato davvero difficile rispondere alla loro aggressività. Abbiamo perso 17 palloni e praticamente tutti hanno prodotto canestri per Prometey: un vantaggio troppo grande per una grande squadra come quella ucraina”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

HAPOEL TEL AVIV VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROCUP

La diretta tv di Hapoel Tel Aviv Venezia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, che è la “casa” della Eurocup, inoltre questo significa che sarà a disposizione anche la diretta streaming video per Hapoel Tel Aviv Venezia, fornita tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Sky Go per gli abbonati Sky, oppure anche sulla piattaforma Eleven Sports.

HAPOEL TEL AVIV VENEZIA: IN SALITA PER I VENETI

Hapoel Tel Aviv Venezia, in diretta dalla Shlomo Group Arena naturalmente di Tel Aviv, si gioca alle ore 20.00 italiane (le 21.00 locali) di questa sera, mercoledì 12 aprile 2023, per gli ottavi di finale della Eurocup 2022-2023 di basket, che infatti questa settimana cambia completamente volto. Dopo la lunghissima stagione regolare, che ci ha fatto compagnia fin da ottobre con 18 giornate, la seconda Coppa europea di basket adesso passa alla formula della eliminazione diretta in partita secca, tanto che ottavi, quarti, semifinali e finale saranno racchiusi in meno di un mese. Non c’è più margine d’errore: chi vince va avanti, chi perde è eliminato.

La diretta di Hapoel Tel Aviv Venezia impone quindi una trasferta in terra israeliana alla Umana Reyer Venezia. La composizione della fase ad eliminazione diretta è semplice da capire: si sono qualificate le prime otto di ogni girone, che si affrontano in un tabellone tennistico e di conseguenza Venezia, che ha chiuso al sesto posto il proprio gruppo, deve affrontare la terza dell’altro girone, che è stata appunto l’Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv, la quale proprio in virtù del migliore piazzamento nella fase a gironi avrà il vantaggio di giocare in casa questa partita secca. Tutto in una notte, che risposte ci darà la diretta di Hapoel Tel Aviv Venezia?

DIRETTA HAPOEL TEL AVIV VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Hapoel Tel Aviv Venezia, dobbiamo ribadire che la formula della Eurocup è discutibile, ma ha almeno il vantaggio di garantire un notevole fascino ogni singola partita da qui alla fine della manifestazione, perché non esistono più margini d’errore. Il cammino nella Eurocup 2022-2023 della Umana Reyer Venezia era cominciato male a causa di due sconfitte, tutto si è poi messo per il meglio grazie a un filotto di ben cinque vittorie consecutive per Venezia, che successivamente ha alternato alti e bassi, fino al successo sul campo del Bursaspor nel terzultimo turno che è stato seguito purtroppo da due sconfitte contro Badalona e Prometey, che hanno impedito alla Reyer di andare oltre il 50% di vittorie. Con un bilancio di 9-9 è arrivato il sesto posto, che comporta insidie notevoli fin dagli ottavi.

Di fronte ci saranno dunque gli israeliani dell’Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv, che invece hanno ottenuto un eccellente terzo posto nell’altro girone, nobilitato da un cammino con 13 vittorie a fronte di sole cinque sconfitte. L’Hapoel Tel Aviv è soprattutto formidabile in casa, dove ha raccolto otto vittorie e una sola sconfitta su nove partite, quindi il fattore campo potrebbe essere ancora più complicato da ribaltare per Venezia, che tra l’altro si troverà ad affrontare una delle squadre più in forma di tutta la Eurocup, con nove vittorie nelle ultime dieci partite della fase a gironi. I numeri non danno fiducia, ma in una partita secca tutto è possibile, allora seguiamo le emozioni della diretta di Hapoel Tel Aviv Venezia…











