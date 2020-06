Diretta Hoffenheim Lipsia/ Streaming video tv: Biancoblu in corsa per l’Europa

Pubblicità

Hoffenheim Lipsia, in diretta dal PreZero Arena di Sinsheim, è la partita in programma oggi, venerdi 12 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Si apre con questo big match la 31^ giornata della Bundesliga: in campo due formazioni pronte a dare battaglia per gli ultimi punti validi per un pass per le prossime edizioni delle coppe UEFA, ma che pure in settimana hanno vissuto momenti anche complicati, che hanno certo turbato il clima negli spogliatoi. I biancoblu infatti, pur avendo agganciato il settimo posto in classifica e vantando un ottimo tabellino dalla ripresa della Bundesliga, pure si sono separati dal proprio allenatore Schreuder: l’Honffenheim dunque oggi sarà in campo seguito da Rudd, che farà le sue veci. Non meno turbolenta è stata la settimana del Lipsia, sia pure solo per operazioni di calciomercato, dal riscatto di Schick all’addio annunciato di Timo Werner a fine stagione. Ma pure per la diretta Hoffenheim Lipsia di questa sera si promettono scintille e sarà match da non perdersi, anche se si svolgerà a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Hoffenheim e Lipsia sarà visibile in diretta tv e per la precisione su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), dalle ore 20.30. Garantita per tuti gli abbonati la diretta streaming video del match della 31^ giornata di Bundesliga.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI HOFFENHEIM LIPSIA

Dopo la separazione con il tecnico Schreuder, per le probabili formazioni di Hoffenheim e Lipsia possiamo solo immaginare che Rapp, allenatore a interim, non voglia discostarsi eccessivamente da quanto fatto finora dal predecessore, visti anche gli ottimi risultati che l’allenatore olandese ha ottenuto in questa seconda parte del campionato di Bundesliga: ma non sono da escludere ovviamente grandi sorprese. Pure alla vigilia per 11 biancoblu dovrebbe essere confermato il classico 4-3-3, dove però mancherà di certo Hubner, squalificato: senza il numero 21 la difesa sarà dunque in mano a Kaderabek, Nordveit, Bicakcic e Zuber. Per la mediana si fanno invece avanti dal primo minuto Rudy, Grillitsch e Samassekou, mentre potrebbero essere Skov, Kramaric e Baumgartner i titolari in attacco. Dovrebbe invece essere il 4-4-2 il modulo di riferimento di Nagelsmann per questo big match, ma attenzione che nella 31^ giornata di campionato di certo mancheranno Poulsen per infortunio e Upamecano per squalifica. Questa sera allora vedremo Schick e Werner, due uomini di mercato, come titolari in attacco, mentre nella mediana le maglie da titolari saranno consegnate a Sabitzer, Laimer, Kampl e Nkunku: in difesa i candidano per un posto Mukeiel, Klostermann, Halstenberg e Angelino.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché i padroni di casa approdino al match vantando un ottimo stato di forma, per la diretta Hoffenheim Lipsia il favore del pronostico pare tutto per gli ospiti. Il portale di scommesse snai, per l’1×2 del big match ha infatti concesso ai tori la quota di 1.45 per la vittoria, contro la più alta valutazione di 6.00 segnata per il successo dei padroni di casa: il pareggio vale invece 5.00.



