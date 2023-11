DIRETTA TORTONA IGOKEA/ Video streaming tv: le cifre della Bertram in Champions League (15 novembre 2023)

DIRETTA TORTONA IGOKEA: LE CIFRE

Parlando della diretta di Tortona Igokea, possiamo fare una breve incursione nelle cifre che la Bertram sta mettendo insieme in questa Champions League. Intanto possiamo dire che la squadra segna 83,0 punti a partita, tira con il 46% dal campo e questa percentuale si abbassa nettamente a causa delle difficoltà dall’arco, dove abbiamo la miseria del 28% con appena sei triple di media infilate nelle prime due partite. Se non altro, Tortona è riuscita a vincere in entrambi i casi e questo certamente dice tanto di una squadra che, nonostante questo dato negativo, riesce a trovare valide alternative come dimostra il 53,6% da 2 punti.

Riguardo i singoli, ben cinque giocatori vanno in doppia cifra: il migliore è Tommaso Baldasso con 12,5 punti, poi abbiamo Retin Obasohan con 11,5 e Kyle Weems con 10,5 mentre Mike Daum e Chris Dowe ne segnano 10,0 a testa. Va anche detto che Daum è il miglior rimbalzista della squadra con 7,0 carambole a partita, mentre Dowe primeggia negli assist con 6,5; per valutazione sono proprio Daum e Dowe, con 17,0 di media, i migliori di Tortona per valutazione dopo le prime due giornate di Champions League. Vedremo ora cosa succederà tra poco contro Igokea… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA IGOKEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Igokea non dovrebbe essere fornita dai canali della nostra televisione: la Champions League di basket infatti non viene garantita nel nostro Paese, ma c’è una buona notizia perché la programmazione delle squadre italiane nel torneo è garantita dalla piattaforma DAZN. In questo caso ovviamente bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio per una visione che sarà in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine, va ricordato che tutte le informazioni utili saranno consultabili sul sito www.championsleague.basketball, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TORTONA IGOKEA: PER BLINDARE LA QUALIFICAZIONE!

Tortona Igokea sarà in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, alle ore 20:30 di mercoledì 15 novembre: la partita è valida per la terza giornata nel gruppo H di basket Champions League 2023-2024, ed è un match con il quale la Bertram potrebbe allungare le sue mani sulla qualificazione, certamente superando il girone e poi andando a chiudere il discorso per il primo posto, che le farebbe evitare il play in. Fino a questo momento Tortona è stata perfetta in Champions League: dopo l’esordio vincente contro Murcia ha espugnato il parquet del Tofas Bursa, dunque una terza vittoria sarebbe quasi definitiva per il pass.

Lo stesso non si può dire del campionato, perché in Serie A1 Derthona Basket fatica di più: domenica ha lottato ma ha perso a Pesaro, e dunque la classifica attualmente non rispecchia quanto la squadra di Marco Ramondino aveva fatto nella passata stagione. c’è comunque ancora tutto il tempo per migliorarsi; adesso dobbiamo metterci ad attendere la diretta di Tortona Igokea, in queste poche ore possiamo provare a fare un rapido focus sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata di Champions League al PalaEnergica.

DIRETTA TORTONA IGOKEA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Tortona Igokea fa sbarcare a Casale Monferrato un club bosniaco: il Kosarkaski Klub, fondato 50 anni fa e che negli ultimi è diventato dominante in patria, vincendo due campionati consecutivi per un totale di 9 nel terzo millennio, con anche tre coppe in fila e ben 9 nelle ultime 11 stagioni. Il problema dell’Igokea è che in Champions League, e in generale in Europa, le cose non vanno altrettanto bene: il livello delle avversarie è diverso e infatti la squadra bosniaca ha perso entrambe le partite disputate nel gruppo H, la prima contro il Tofas Bursa e la seconda contro Murcia.

Sarà molto difficile andare a prendersi anche solo un posto nel play-in; per Tortona invece, per come si è messa dopo due giornate, è chiaro che evitare il turno intermedio in Champions League sia diventato un obiettivo più che concreto, e sarebbe anche molto importante perché, come già ricordato, le cose in campionato non stanno andando benissimo e bisognerà spendere energie extra per recuperare in classifica. Adesso però concentriamoci sulla diretta di Tortona Igokea per la Champions League, perché tra poche ore arriverà il momento della tanto attesa palla a due…











