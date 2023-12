DIRETTA MURCIA TORTONA/ Video streaming tv: parla Ramondino (Champions League, oggi 13 dicembre 2023)

DIRETTA MURCIA TORTONA: PARLA RAMONDINO

Mentre si avvicina la diretta di Murcia Tortona, possiamo fare un passo indietro a due settimane fa e quindi alla precedente uscita della Bertram nella Champions League di basket, cioè la vittoria contro i turchi del Tofas Bursa, per la quale erano serviti quarantacinque minuti e quindi un tempo supplementare. Coach Marco Ramondino si era espresso così al termine della gara: “La vittoria di stasera ci rende molto orgogliosi, come allenatore sono sorpreso di dove i ragazzi abbiano trovato le energie. La partita è stata difficile, non siamo stati bravi come vorremmo essere, ma è anche vero che abbiamo giocato con quintetti particolari”.

Video/ Tortona Pistoia (97-100) sintesi e highlights: Willis sigla 36 punti! (Lega A basket, 9 dicembre 2023)

Ramondino non aveva dunque nascosto le difficoltà affrontate dai piemontesi contro i turchi, però anche per questo motivo la vittoria aveva dato una soddisfazione particolare all’allenatore di Tortona: “Credo che la squadra stesse maturando un po’ di frustrazione tra fine terzo e inizio quarto quarto per alcuni tiri ben costruiti e non segnati. Però come spesso accade ultimamente la squadra è cresciuta nel corso della gara”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Tortona Pistoia (risultato finale 97-100): sfiorati i supplementari! (basket, oggi 9 dicembre 2023)

DIRETTA MURCIA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Murcia Tortona non dovrebbe essere garantita questa sera in Italia, tuttavia la piattaforma DAZN offrirà ai propri abbonati la diretta streaming video di Murcia Tortona. Per tutti gli altri, i principali punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Bertram Derthona Tortona e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

SFIDA AL VERTICE

Murcia Tortona, in diretta dal Palacio de los Deportes naturalmente della città spagnola di Murcia, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023, per la quinta giornata della prima avventura della Bertram Derthona Tortona nella Champions League di basket edizione 2023-2024. I piemontesi finora sono stati perfetti nel girone H della regular season, con quattro vittorie su altrettante partite disputate dalla Bertram nella competizione, compresa l’andata casalinga contro l’UCAM Murcia, che è sicuramente l’altra formazione di spicco, per cui stasera dovrebbe essere uno “spareggio” per il primo posto.

DIRETTA/ Virtus Bologna Tortona (risultato finale 99-70): vincono le V Nere!

Per presentare la diretta di Murcia Tortona ricordiamo che la Champions League di basket prevede che la prima di ogni girone acceda direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde e le terze disputano un turno di playoff. Per Tortona, con un bilancio di 4-0, è già certa una posizione fra le prime due, quindi adesso l’obiettivo è il primato, che diventerebbe certo con un colpaccio stasera. Altrimenti, Murcia (che attualmente è 3-1) aggancerebbe Tortona e tutto si deciderebbe all’ultima giornata, sarebbe in questo caso prezioso difendere la differenza punti, anche se in Piemonte la Bertram aveva vinto “solo” di quattro (78-74). In ogni caso sarà un test affascinante contro una rivale di alto livello, cosa ci dirà la diretta di Murcia Tortona?

DIRETTA MURCIA TORTONA: IL CONTESTO

Con la diretta di Murcia Tortona vivremo quindi una serata fondamentale per il girone di Champions League di basket, che in ogni caso ha già confermato tutto il valore della Bertram Derthona Tortona, da un paio di anni a questa parte splendida realtà del basket italiano e ora capace di mettersi in luce anche nel battesimo a livello europeo, finora davvero eccellente. Abbiamo citato la vittoria contro Murcia in casa, per il resto sono arrivate ben due vittorie contro i turchi del Tofas Bursa e anche un successo contro l’Igokea m:tel, formazione bosniaca che sarà poi la rivale nell’ultima giornata.

Tortona in effetti deve chiudere con due trasferte consecutive, ma naturalmente proprio questa in Spagna dovrebbe essere la più delicata, forse anche decisiva in ottica primo posto. L’UCAM Murcia ha perso di misura in Italia contro i ragazzi di coach Marco Ramondino, ma per il resto ha vinto con punteggi sempre nettissimi nelle altre tre partite e oggi punta dichiaratamente a prendersi il primato, sfruttando anche il fattore campo. Siamo quindi molto curiosi di seguire stasera la diretta di Murcia Tortona…











© RIPRODUZIONE RISERVATA