Diretta Imolese Fermana/ Streaming video tv: scontro diretto per salvezza (Serie C)

DIRETTA IMOLESE FERMANA: RISULTATO INCERTO!

La diretta di Imolese Fermana è in programma domenica 3 aprile 2022 a partire dalle ore 14.30: allo Stadio Romeo Galli, in occasione della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C – Girone B, andrà in scena uno scontro diretto per la salvezza. I padroni di casa infatti si trovano al penultimo posto della classifica a quota 30, mentre gli ospiti al quartultimo a quota 34. La conquista della permanenza nella categoria senza passare dai play-off è ardua per entrambe, ma l’obiettivo è quello di evitare di piombare in coda e di trovare maggiore fiducia in vista del testa a testa finale.

L’andamento delle due compagini in questa stagione, come testimonia anche la posizione in classifica, è stato fin troppo altalenante. I padroni di casa, dopo avere ritrovato il successo nella trentatreesima giornata, sono nuovamente caduti in casa della Reggiana: un netto ko con ben cinque reti subite. Gli ospiti, invece, sono reduci da un pareggio contro il Cesena, ma mancano la vittoria da tre turni. Entrambe hanno necessità di tornare a festeggiare per dare una inversione di marcia a questo duro momento.

DIRETTA IMOLESE FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Imolese Fermana non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della gara esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Imolese Fermana non risentono di particolari assenze. I padroni di casa dovrebbero dunque schierarsi con il consueto 3-5-2: Santopadre; Angeli, Rinaldi, Vona; Lombardi, D’Alena, Romano, Boscolo, Lia; Lombardi, Padovan. Gli ospiti dovranno invece fare a meno dello squalificato Ripa, ma per il resto non dovrebbero esserci particolari novità nel 3-4-2-1: Ginestra; Scrosta, Blondett, Rossoni; Sperotto, Capece, Graziano, Rodio; Marchi, Pannitteri; Tassi.

QUOTE IMOLESE FERMANA

Le quote della diretta Imolese Fermana, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, rispecchiano le posizioni in classifica delle due squadre: esse anticipano infatti che il match sarà piuttosto equilibrato. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti quotata a 2,40. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 3,00, così come il pareggio con il segno X.













