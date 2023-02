Diretta/ Imolese Gubbio, video streaming tv: voglia di riscatto (Serie C)

DIRETTA IMOLESE GUBBIO: UMBRI FAVORITI!

Imolese Gubbio, in diretta alle ore 14.30 di domenica 26 febbraio 2023 allo stadio Romeo Galli di Imola, è una gara valida per la 29° giornata del girone B di Serie C. Ci si gioca tanto questo pomeriggio tra rossoblu, due squadre con obiettivi diametralmente opposti: la salvezza i padroni di casa, i playoff gli ospiti.

L’Imolese è penultima in classifica con 20 punti, raccolti attraverso cinque vittorie, cinque pareggi e diciotto sconfitte. Due ko di fila per gli emiliani: 2-4 contro il Cesena e 2-1 contro la Carrarese. Il Gubbio, invece, è sesto a quota 44 punti, frutto di tredici vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. Bulevardi e compagni sono reduci dal pareggio interno per 0-0 contro la Fiorenzuola.

IMOLESE GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Gubbio non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Imolese Gubbio sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE GUBBIO

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Imolese Gubbio, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il consueto “albero di Natale”: Molla, Zanon, Camilleri, Maddaloni, Agyemang, Faggi, Zanini, Bensaja, De Feo, D’Auria, Simeri. Passiamo adesso alla compagine eugubina, il modulo è il classico 3-4-3: Greco, Corsinelli, Redolfi, Bonini, Nicolao, Rosaia, Toscano, Bulevardi, Arena, Vazquez, Di Stefano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Imolese Gubbio è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Imolese è a 4,30, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Gubbio è a 1,85. Under 2,5 e Over 2,5 a 1,53 e 2,30, mentre Gol e No Gol sono rispettivamente a 2,05 e 1,70.

