Diretta Imolese Modena/ Streaming video e tv: canarini in difficoltà (Serie C)

Imolese Modena, diretta dal signor Gino Garofalo, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sarà una delle sfide in programma nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Padroni di casa ancora a caccia della prima vittoria in campionato, domenica scorsa in casa della Reggio Audace l’Imolese non è andata oltre un pari 2-2. Dopo il vantaggio firmato da Checchi l’Imolese si è anche ritrovata sotto, ma è riuscita poi a strappare almeno un punto grazie a un gol di Latte Lah. Il Modena invece si è fatto sorprendere dal Padova nel posticipo di lunedì scorso, perdendo di misura a causa del gol siglato dai biancoscudati con Castiglia. I gialloblu sono per ora fermi in classifica all’unico punto conquistato all’esordio in campionato, nel match casalingo contro il Vicenza.

Imolese Modena, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Imolese Modena, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Galli di Imola, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone B. 4-3-1-2 per l’Imolese di Federico Coppitelli schierata con: Rossi; Garattoni, Checchi, Carini, Valeau; Provenzano, Alimi, Marcucci; Tentoni; Padovan, Vuthaj. Risponderà con un 3-5-2 il Modena di Zironelli schierato con: Gagno; Politti, Zaro, Perna; Mattioli, Duca, Boscolo Papo, Davì, Laurenti; Tulissi, Spagnoli.

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Imolese favorita per la conquista della vittoria contro il Modena. Vittoria in casa quotata 2.10, pareggio proposto a una quota di 3.15 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 3.50. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.05, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.70.



