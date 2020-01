Diretta Imolese Rimini/ Streaming video tv: è già scontro salvezza (Serie C)

Imolese Rimini, diretta dall’arbitro Giuseppe Collu, è la partita in programma oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, valida per il recupero della 20^ giornata del Campionato di Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 18.30. Si recupera dunque oggi il turno del girone del terzo campionato italiano, saltato poco prima di natale per decisione della Lega Pro e siamo certo davvero impazienti di assistere al Romeo Galli alla diretta tra Imolese e Rimini, match al fondo della classifica del gruppo. Dopo 21 giornate i campionato disputate infatti per i due club è ancora piena crisi di risultati e sarà ben difficile ottenere la salvezza entro il termine della stagione regolare. Classifica alla mano infatti ben ricordiamo la formazione del Rimini ancora fanalino di coda, pur dopo il successo occorso settimana scorsa sulla Feralpisalò. Non ha fatto molto di piò finora l’Imolese di Atzori, ferma alla 18^ piazza e di ritorno al decimo KO della stagione, recuperato sabato contro la Reggio Audace. Sarà dunque uno contro salvezza tutto da vivere quel di questa sera!

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Imolese Rimini, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE RIMINI

Considerato il peso dei tre punti messi in palio in quello che è già uno scontro salvezza per il girone B della Serie C, ecco che per le probabili formazioni della diretta Imolese Rimini, entrambi i tecnici potranno fare conto solo sugli uomini più in forma. Ecco dunque che per i rossoblu il tecnico Atzori confermerà il 3-4-2-1 come modulo di partenza, dove non mancheranno Vuthaj prima punta come pure gli esterni Maniero e Belcastro. Toccherà poi a Valeau, Carini e Boccarsi colorarsi in difesa di fronte a Rossi. Per l’11 del Rimini sarà invece il 3-4-2-1 il modulo di partenza di mister Colella, dove irrinunciabile sarà il trittico offensivo con Mendicino, Palma e Letizia (in gol contro la Reggio Audace). Saranno poi Silvestro, Montanari Cigliano e Finizio i titolari in mediana, con Sala a guardia tra i pali.



