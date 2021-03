Diretta Imolese Triestina (Serie C)/ Streaming video tv: giuliani favoriti?

DIRETTA IMOLESE TRIESTINA: SFIDA IN BILICO…

Imolese Triestina, in diretta dallo stadio Romeo Galli di Imola alle ore 12.30 di oggi, domenica 7 marzo 2021, sarà uno degli anticipi dell’ora di pranzo per la ventinovesima giornata del girone B della Serie C 2020-2021. Basta dare uno sguardo alla classifica del gruppo per capire che la diretta di Imolese Triestina metterà di fronte due formazioni con obiettivi completamente differenti. Infatti i padroni di casa dell’Imolese, reduci da una (prevedibile) sconfitta sul campo del Modena, sono in zona playout con appena 25 punti finora al proprio attivo, di conseguenza devono cercare una striscia di buoni risultati se vorranno inseguire la salvezza già al termine della stagione regolare, senza sottoporsi al grande rischio dei playout. Dall’altra parte la Triestina, anche se nell’infrasettimanale non ha entusiasmato con un pareggio casalingo contro il Gubbio, dall’alto dei suoi 45 punti è salda in zona playoff e cercherà oggi la vittoria per consolidarsi nella migliore posizione possibile verso gli spareggi.

DIRETTA IMOLESE TRIESTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Triestina sarà garantita in pay-per-view da Sky sul canale Sky Sport 254, una possibilità che va ad aggiungersi naturalmente alla diretta streaming video che sarà invece garantita da Eleven Sports, la piattaforma che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE TRIESTINA

Adesso diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Imolese Triestina. I padroni di casa dell’Imolese dovrebbero adottare il modulo 4-3-3 con Siano in porta e una retroguardia a quattro composta da Rondanini, Boccardi, Angeli ed Aurelio; i centrocampisti potrebbero essere Lombardi, Torrasi e Masala, mentre Piovanello, Polidori e Tommasini sono i favoriti per formare il tridente d’attacco. Passando invece alla Triestina, che ha Rizzo squalificato, ecco un possibile 4-3-1-2 con Offredi in porta; difesa a quattro formata da Rapisarda, Capela, Ligi e Lopez; a centrocampo si candidano a titolari Giorico, Maracchi e Sarno, mentre in attacco potremmo vedere il trequartista Procaccio in appoggio alle due punte Gomez e Mansah.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Imolese Triestina. Partono leggermente favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è quotato a 2,35, mentre poi ecco il segno X che è proposto a quota 3,00 e il segno 1 che varrebbe 3,05 volte la posta in palio.



