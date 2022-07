Diretta Inghilterra Austria donne/ Streaming video Rai: match inaugurale! (Europei)

DIRETTA INGHILTERRA AUSTRIA DONNE: INIZIANO GLI EUROPEI 2022!

Inghilterra Austria donne, che sarà diretta dalla spagnola Marta Huerta De Aza, si gioca a Old Trafford – Manchester – con calcio d’inizio alle ore 21:00 (italiane) di mercoledì 6 luglio: è questa la partita inaugurale degli Europei donne 2022, la competizione che ci terrà compagnia questa estate e nella quale è presente anche l’Italia, che andrà a caccia di conferme e magari anche un bel salto di qualità. Questa sera però i riflettori sono in particolar modo sulle leonesse, la nazione ospitante: l’Inghilterra fa sicuramente parte dell’élite del calcio internazionale come dimostrano i risultati recenti, e punta il titolo.

L’Austria invece può essere considerata una outsider, ma una di quelle che possono dare fastidio: nell’ultima edizione degli Europei ha infatti timbrato una semifinale, ma è anche vero che sono passati cinque anni da allora e in mezzo è arrivata la mancata qualificazione al Mondiale. Ci sono pochi dubbi allora sulla nazionale favorita nella diretta di Inghilterra Austria donne; vedremo se il pronostico sarà rispettato sul campo, intanto mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle probabili formazioni di questo match inaugurale a Old Trafford.

DIRETTA INGHILTERRA AUSTRIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Austria donne sarà su Sky Sport Uno, canale numero 201 del decoder satellitare: gli Europei donne 2022 saranno trasmessi da questa emittente e dunque riservati agli abbonati, ma godranno della messa in onda anche da parte della televisione di stato, nello specifico sul canale Rai Sport + HD, numero 58 del telecomando. Per la diretta streaming video, nel primo caso sarà a disposizione l’applicazione Sky Go mentre nel secondo bisognerà visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA AUSTRIA DONNE

In Inghilterra Austria donne le leonesse si possono disporre con un 4-5-1 che diventerebbe 4-2-3-1 in fase di possesso del pallone: il riferimento avanzato sarà ovviamente Ellen White, poi avremo una difesa con Lucy Bronze e Greenwood schierate come terzini, con McManus e Bright davanti al portiere Telford. Centrocampo con Williamson e Nobbs nel settore nevralgico, Nikita Parris può avanzare sulla trequarti per dare supporto non solo a White ma soprattutto alle due giocatrici esterne, che potrebbero essere Jill Scott e Toni Duggan.

Per l’Austria possiamo ipotizzare un 4-3-3: in porta Zinsberger, davanti a lei la coppia centrale formata da Wenninger e Kirchberger con due terzini che sarebbero Wienrotther e Hanshaw. In mezzo al campo a occuparsi della cabina di regia potrebbe essere Puntigam; ai suoi lati opereranno come mezzali Zadrazil, una delle giocatrici più in vista di questa nazionale e che potrebbe anche avanzare il suo raggio d’azione, con Jasmin Eder sul centrosinistra, quindi nel tridente Billa come prima punta con Enzinger e Dunst che opererebbero da esterni offensivi.

