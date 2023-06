Risultati Europei U21 2023, classifiche/ Il focus sul girone C, diretta gol live score (domenica 25 giugno)

RISULTATI EUROPEI U21 2023: L’ALTRO GIRONE

Abbiamo parlato finora del gruppo dell’Italia, adesso allora concentriamo la nostra attenzione sul girone C per presentare al meglio i risultati Europei U21 2023. Naturalmente la base di partenza sono i risultati di giovedì sera: la prima giornata ha visto l’Inghilterra battere per 2-0 la Repubblica Ceca grazie ai gol di Ramsey al 47’ minuto e di Smith Rowe al 94’, mentre Germania Israele è finita con un pareggio per 1-1, con gol israeliano al 20’ con Turgeman e pareggio tedesco ad opera di Bisseck al 26’ minuto di gioco.

L’Inghilterra allora può puntare ad ottenere la qualificazione per i quarti di finale di questi Europei U21 2023 già con una giornata d’anticipo, se oggi riuscirà a sconfiggere Israele, che però ha già dimostrato buone qualità bloccando l’altra big del gruppo, cioè naturalmente la Germania, la quale invece è chiamata a battere la Repubblica Ceca se non vorrà ritrovarsi in una posizione particolarmente delicata. Infine, i cechi naturalmente sarebbero eliminati in caso di seconda sconfitta, quindi dovranno come minimo fermare la Germania per conservare qualche speranza di qualificazione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

È IL GIORNO DELL’ITALIA!

I risultati Europei U21 2023 ci faranno compagnia anche oggi, domenica 25 giugno, perché nelle prossime ore ci attendono le partite della seconda giornata della fase a gruppi anche per i gironi C e D, mentre naturalmente i giorni A e B sono già arrivati ieri a due terzi del proprio cammino. Oggi pomeriggio quindi rivedremo in campo anche l’Italia Under 21, reduce dalla amara sconfitta contro la Francia, condizionata da troppi episodi arbitrali tutti avversi agli Azzurrini – forse non è bello ridurre una partita agli errori arbitrali, ma giovedì sera oggettivamente è stato un caso clamoroso.

In ogni caso, adesso andiamo subito a presentare il programma delle partite di oggi per i risultati Europei U21 2023: il girone C è ospitato in Georgia e vedrà i suoi incontri in programma entrambi alle ore 18.00 italiane, cioè Repubblica Ceca Germania a Batumi e Inghilterra Israele a Kutalsi; il girone D invece è ospitato per intero nella città rumena di Cluj-Napoca (anche se in due stadi distinti) e alle ore 18.00 di casa nostra avremo Italia Svizzera, seguita alle ore 20.45 da Norvegia Francia.

RISULTATI EUROPEI U21 2023: IL GIRONE DEGLI AZZURRINI

Parlando dei risultati Europei U21 2023 dobbiamo allora concentrare la nostra attenzione soprattutto sul girone D, che è quello dell’Italia Under 21. Abbiamo già parlato della grande amarezza di giovedì sera, quando la sconfitta contro la Francia è stata dovuta in gran parte anche agli errori arbitrali, tutti a danno degli Azzurrini, che però adesso dovranno essere bravi a voltare pagina e pensare solamente a vincere contro la Svizzera per raddrizzare una situazione che altrimenti si farebbe difficile (in caso di pareggio) o potrebbe già sancire l’eliminazione, in caso di sconfitta.

Gli elvetici hanno iniziato il loro cammino con il piede giusto, dal momento che giovedì la Svizzera Under 21 ha vinto per 2-1 contro la Norvegia, quindi adesso hanno la grande occasione di qualificarsi per i quarti di finale con un turno d’anticipo, ipotesi che naturalmente invece l’Italia farà di tutto per scongiurare. Ricordiamo che in questi Europei U21 2023 organizzati in Romania e Georgia ci sono in palio anche i posti per le Olimpiadi di Parigi 2024, la posta in palio quindi è molto alta e sarebbe un delitto uscire di scena così presto, soprattutto dopo la beffa di giovedì.

RISULTATI EUROPEI U21 2023: SECONDA GIORNATA

GIRONE C

ore 18.00 Repubblica Ceca Germania

ore 18.00 Inghilterra Israele

CLASSIFICA: Inghilterra 3; Germania, Israele 1; Repubblica Ceca 0.

GIRONE D

ore 18.00 Italia Svizzera

ore 20.45 Norvegia Francia

CLASSIFICA: Francia, Svizzera 3; Italia, Norvegia 0.











