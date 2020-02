Diretta Inghilterra Irlanda/ Streaming video DMAX: grande posticipo (6 Nazioni 2020)

Inghilterra Irlanda, diretta dall’arbitro sudafricano Jaco Peyper, si gioca oggi pomeriggio domenica 23 febbraio alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) per completare la terza giornata del 6 Nazioni 2020 di rugby. L’appuntamento con Inghilterra Irlanda sarà naturalmente al Twickenham Stadium di Londra, da sempre casa del rugby inglese, che ospiterà oggi pomeriggio una delle partite più attese per questa edizione del 6 Nazioni. Infatti le ambizioni di Inghilterra e Irlanda nel Torneo saranno molto più chiare dopo questa partita: i Verdi ospiti finora hanno vinto due partite su due e in caso di impresa a Londra naturalmente diventerebbero in modo definitivo la grande favorita per il successo finale, pur con l’incognita della trasferta in Francia nell’ultima giornata; l’Inghilterra invece a Parigi ha già giocato e perso, dunque adesso è al bivio perché rischia un 6 Nazioni davvero anonimo se oggi non riuscisse a vincere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INGHILTERRA IRLANDA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Inghilterra Irlanda in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA INGHILTERRA IRLANDA: IL CONTESTO

La diretta di Inghilterra Irlanda sarà come sempre imperdibile per tutti gli appassionati di rugby, in una partita che ha grande fascino anche per la rivalità che va oltre la palla ovale, ricordando che per secoli di fatto che l’Irlanda è stata colonia inglese. Anche rimanendo all’aspetto strettamente sportivo, c’è curiosità per capire il livello di un’Inghilterra che non sembra quella della Coppa del Mondo e ha già perso abbastanza male in Francia; nella seconda giornata è arrivato il riscatto in Scozia, ma è il match contro l’Irlanda che ci potrà dire quale sia il livello di competitività dei Bianchi inglesi. L’Irlanda finora ha vinto al debutto contro la Scozia soffrendo e poi in modo più convincente contro il Galles, ma giocando sempre a Dublino: la trasferta a Twickenham segna un salto di qualità nel valore della sfida, di conseguenza anche per gli ospiti Verdi la partita di oggi sarà fondamentale. Gli appassionati di rugby non possono davvero perdersi questo confronto…



