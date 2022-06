Diretta Inghilterra Italia/ Streaming video Rai 1: big-match in Nations League

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA: PER STUPIRE ANCORA!

Inghilterra Italia, diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak alle ore 20.45 italiane (le 19.45 locali) di stasera, sabato 11 giugno 2022, presso lo stadio Molineux di Wolverhampton si giocherà per la terza giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League. Sfida dal fascino enorme, la diretta di Inghilterra Italia ci riporta alla mente innanzitutto la finale degli Europei della scorsa estate, con il trionfo degli Azzurri di Roberto Mancini ai calci di rigore per incoronare l’Italia campionessa d’Europa proprio a Wembley, nella casa per eccellenza dell’Inghilterra – sarà per questo che gli inglesi stavolta hanno scelto una sede diversa?

Naturalmente, a undici mesi di distanza, Inghilterra Italia vede gli Azzurri in realtà desiderosi di riscatto, perché nel frattempo è arrivata la bruciante eliminazione dalla fase finale dei Mondiali in Qatar, dove invece gli inglesi andranno a caccia di un titolo che manca dal 1966. La Nations League però ci sta dicendo che l’Inghilterra non è poi così superiore all’Italia, anzi: entrambe abbiamo pareggiato contro la Germania, per noi però c’è anche la vittoria contro l’Ungheria, mentre gli inglesi hanno perso contro i magiari. Italia capolista e Inghilterra fanalino di coda della classifica del girone, questi sono i valori sulla carta: cosa ci dirà la diretta di Inghilterra Italia?

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA STREAMING VIDEO SU RAI 1: COME VEDERE LA PARTITA

Naturalmente la diretta tv di Inghilterra Italia sarà trasmessa su Rai Uno in chiaro per tutti, come sempre in occasione delle partite della nostra Nazionale di calcio. In alternativa, potrete comunque avvalervi del servizio di diretta streaming video per Inghilterra Italia, anche in questo caso fornito dalla Tv di Stato e accessibile a tutti: basterà visitare il sito di Rai Play, oppure installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA INGHILTERRA ITALIA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA

Le probabili formazioni della diretta Inghilterra Italia ci offrono molte incognite, per cui diamo delle indicazioni di massima. Gareth Southgate potrebbe lanciare Coady al centro della difesa con Maguire davanti a Pickford, mentre i due esterni possono essere Alexander-Arnold e Trippier (o Walker); poi Bellingham può tornare a occupare un posto in mezzo al campo facendo coppia con Phillips o Rice. Davanti poi il CT dell’Inghilterra ha l’imbarazzo della scelta: Harry Kane può essere confermato ma alle sue spalle scalpita Grealish, che potrebbe agire a sinistra con Sterling spostato sull’altro versante e Mount centrale, pur se Bowen e Saka restano valide alternative.

Roberto Mancini dovrà rinunciare a Bonucci e Belotti, in difesa Mancini e Bastoni possono nuovamente essere i due centrali ma questa volta con Di Lorenzo a destra e Spinazzola che può essere confermato a sinistra con Dimarco alternativa. A centrocampo il punto fermo sarebbe Pellegrini, che però può anche tornare davanti e fare l’esterno del tridente: se così fosse, in mediana troverebbe spazio Tonali e con lui potrebbe anche giocare Locatelli, con Cristante perno davanti alla difesa. Davanti invece può tornare titolare Scamacca, Gnonto potrebbe essere confermato a sinistra e Raspadori o Politano potrebbero completare l’undici titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Inghilterra Italia in base alle quote offerte dall'agenzia Snai: i padroni di casa inglesi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l'Italia con un bel colpaccio per gli Azzurri.











