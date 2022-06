DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA U19/ Video streaming Rai: precedenti a favore di azzurrini

DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA U19: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Italia Slovacchia U19, possiamo dare uno sguardo alla storia di questa partita, che a dire il vero vanta solamente quattro precedenti a livello di Nazionali Under 19, di cui ben tre in amichevole. Il bilancio è comunque favorevole agli Azzurrini, perché si contano due vittorie per l’Italia U19, a fronte di un pareggio ed evidentemente una vittoria per la Slovacchia Under 19. L’Italia U19 è in vantaggio anche nel bilancio dei gol segnati (11-5), inoltre abbiamo vinto l’unico precedente ufficiale, disputato martedì 19 novembre 2019 nelle qualificazioni per quella edizione degli Europei Under 19 e vinto per 3-0 grazie alla doppietta di Alessio Riccardi più una autorete di Jakub Surovcik. Nelle amichevoli invece il bilancio è in perfetto equilibrio: un pareggio per 1-1 mercoledì 27 marzo 2013, un nettissimo trionfo per 5-0 italiano venerdì 5 settembre 2014 ma anche un successo per 4-2 slovacco lunedì 19 novembre 2018. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Slovacchia U19 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, di conseguenza la Rai fornirà anche la diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’app del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO ITALIA SLOVACCHIA U19 SU RAI PLAY

DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA U19: AZZURRI FAVORITI!

Italia Slovacchia U19, diretta dall’arbitro georgiano Goga Kikacheishvili presso lo stadio Anton Malatinský di Trnava, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, martedì 21 giugno 2022, per la seconda giornata del girone A degli Europei Under 19 in corso proprio in Slovacchia. Dobbiamo quindi affrontare i padroni di casa, ma francamente il fattore campo non dovrebbe bastare per togliere agli Azzurrini di Carmine Nunziata il ruolo di grandi favoriti per la vittoria nella diretta di Italia Slovacchia U19, che tra l’altro in caso di successo sancirebbe già la qualificazione per le semifinali con una giornata d’anticipo.

La prima giornata infatti ci ha detto che l’Italia ha vinto per 2-1 contro la Romania, mentre la Slovacchia ha incassato una pesante sconfitta per 5-0 contro la Francia. Gli slovacchi dovrebbero quindi essere l’anello debole del girone e naturalmente l’Italia ha il “dovere” di approfittarne per ottenere la seconda vittoria consecutiva e il primo traguardo, cioè appunto l’ingresso fra le prime quattro d’Europa. Partita di conseguenza da non sbagliare: che cosa ci riserverà la diretta di Italia Slovacchia U19?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SLOVACCHIA U19

Diamo anche uno sguardo alle probabili formazioni per Italia Slovacchia U19. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 4-3-1-2 e con questi possibili undici titolari: Desplanches in porta; i quattro difensori Mulazzi, Coppola, Ghilardi e Giovane; a centrocampo il terzetto formato da Fabbian, Faticanti e Casadei; sulla trequarti Miretti a supporto dei due attaccanti Nasti e Ambrosino.

Quanto agli slovacchi, potrebbero scendere in campo con questo modulo 4-3-3: Balaz in porta; retroguardia a quattro formata da Kopasek, Luka, Kosa e Sikula; a centrocampo il trio formato da Holly, Gajdos e Halabrin mentre il tridente offensivo slovacco potrebbe vedere in campo dal primo minuto Griger, Jambor e Misovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Italia Slovacchia U19 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Azzurrini naturalmente in trasferta ma favoriti, il segno 2 infatti è quotato a 1,24 mentre poi si sale a quota 5,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 9,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere la Slovacchia.

