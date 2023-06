DIRETTA MACEDONIA DEL NORD UCRAINA/ Video streaming tv: ci sono cinque precedenti (16 giugno 2023)

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD UCRAINA: I TESTA A TESTA

Nel presentare la diretta di Macedonia del Nord Ucraina dobbiamo dire che questa partita ha cinque precedenti, e uno è anche abbastanza recente: parliamo di due anni fa, una vittoria per 2-1 della nazionale gialloblu nella fase a gironi degli Europei. Vittoria firmata da Andriy Yarmolenko e Roman Yaremchuk, inutile la rete di Ezgjan Alioski che aveva ribattuto in rete un rigore che Georgiy Bushchan gli aveva parato; partita storica dunque, che ha anche segnato il terzo successo consecutivo per l’Ucraina nei confronti della Macedonia del Nord. Gli altri due risalgono alle qualificazioni agli Europei 2016; a Skopje, dove si gioca questa sera, a decidere il match erano stati Yevgen Seleznyov (rigore) e Artem Kravets.

Le altre due partite sono amichevoli: la prima nell’ottobre 2003 è terminata a reti bianche, cinque mesi dopo troviamo la prima e finora unica vittoria della Macedonia del Nord, che sempre qui alla National Arena Todor Proeski aveva capitalizzato al massimo il gol di Goran Stavrevski. Adesso non resta che capire come andranno le cose nel corso di questa interessante partita delle qualificazioni agli Europei 2024, che come abbiamo visto riguarda da molto vicino anche l’Italia… (agg. di Claudio Franceschini)

MACEDONIA DEL NORD UCRAINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Macedonia del Nord Ucraina sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di Sky Sport sul canale Sky Sport Football (nel contenitore Diretta Gol Euro 2024), con l’emittente che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video per Macedonia del Nord Ucraina, che è attivabile grazie all’applicazione Sky Go.

OSPITI FAVORITI!

Macedonia del Nord Ucraina, in diretta venerdì 16 giugno 2023 alle ore 20.45 presso la National Arena Toshe Proeski di Skopje, sarà una sfida valida per la terza giornata delle qualificazioni a Euro 2024. L’Italia osserva interessata la sfida tra due protagoniste del suo girone. In particolare l’Ucraina, in caso di vittoria, potrebbe contendere agli Azzurri il secondo posto avendo già perso, come l’Italia, la sfida d’esordio in queste qualificazioni disputata contro l’Inghilterra.

La Macedonia del Nord agli Azzurri ha già giocato uno scherzetto storico eliminando la Nazionale di Mancini nei play off per il Mondiale 2022. La selezione balcanica ha comunque iniziato col piede giusto il suo cammino nelle qualificazioni, battendo Malta all’esordio e con un nuovo successo affiancherebbe l’Inghilterra in testa al girone. Nella fase finale degli ultimi Europei del 2021 Macedonia del Nord e Ucraina erano inserite nello stesso girone, vinsero 2-1 gli ucraini nel confronto diretto.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD UCRAINA

Le probabili formazioni della diretta Macedonia del Nord Ucraina, match che andrà in scena alla National Arena Toshe Proeski di Skopje. Per la Macedonia del Nord, Blagoja Milevski schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Alioski, Bardhi, Ademi, Trickovski; Elmas; Trajkovski, Spirovski. Risponderà l’Ucraina allenata da Serhij Rebrov con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lunin; Konoplya, Matvienko, Popov, Mykolenko; Jarmolenko, Stepanenko, Zinchenko; Malinovsky, Dovbyk, Mudryk.

MACEDONIA DEL NORD UCRAINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Macedonia del Nord Ucraina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione a Euro 2024. La vittoria della Macedonia del Nord con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Ucraina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











