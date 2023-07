DIRETTA INGHILTERRA PORTOGALLO U21/ Video streaming Rai: i precedenti sono 14 (Europei 2023, 2 luglio)

DIRETTA INGHILTERRA PORTOGALLO U21: I TESTA A TESTA

La diretta di Inghilterra Portogallo U21 ci consegna davvero un’ottima tradizione: in totale infatti queste due nazionali si sono incrociate 14 volte, peraltro nelle ultime due occasioni si trattava di un match della fase a gironi degli Europei Under 21 e nel corso della storia è successo anche nel 2002. Quando si è giocato in questo contesto, ha sempre vinto il Portogallo: due anni fa, a marzo perché il calendario era stato condizionato dal Covid, il successo era stato firmato da Dany Mota e il rigore di Francisco Trincao mentre nel 2015 i lusitani avevano vinto 1-0 grazie al gol di Joao Mario, il centrocampista poi passato anche per l’Inter.

Abbiamo poi il 3-1 di 21 anni fa: a segno Filipe Teixeira, Ariza Makukula (rigore) e Hugo Viana, per l’Inghilterra rete di Alan Smith. Il bilancio generale del testa a testa ci parla di totale equilibrio: sei vittorie a testa e appena due pareggi, ma i tre leoni non battono il Portogallo da un’amichevole del novembre 2014 al Turf Moor di Burnley. Doppietta di Danny Ings e gol di Carl Jenkinson per l’Inghilterra, di Bernardo Silva l’inutile rete della nazionale lusitana. Questa sera il quindicesimo incrocio tra Inghilterra e Portogallo U21, siamo davvero curiosi di scoprire come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INGHILTERRA PORTOGALLO U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Portogallo U21 sarà trasmessa sulla nostra televisione di stato: l’appuntamento con il quarto di finale agli Europei Under 21 2023 sarà per la precisione in chiaro per tutti su Rai Sport, il canale tematico che trovate al numero 58 del telecomando, oppure tramite il servizio di diretta streaming video di Inghilterra Portogallo U21 sul sito di Rai Play o con la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI INGHILTERRA PORTOGALLO U21 SU RAI PLAY

INGHILTERRA PORTOGALLO U21: INGLESI FAVORITI!

Inghilterra Portogallo U21, diretta dall’arbitro sloveno Rade Obrenović oggi, domenica 2 luglio 2023, con fischio d’inizio alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) presso lo stadio Ramaz Shengelia di Kutalsi, in Georgia, sarà la partita valida come terzo quarto di finale agli Europei Under 21 2023. Sicuramente grande fascino considerando il blasone di entrambe le Nazionali, ma sulla carta se dovessimo sbilanciarci ecco che la diretta di Inghilterra Portogallo U21 dovrebbe avere come favoriti i britannici, dal momento che l’Inghilterra Under 21 ha dominato il suo girone con tre vittorie in altrettante partite disputate. sempre con il risultato di 2-0 in proprio favore, quindi segnando sei gol e soprattutto mantenendo la difesa inglese ancora imbattuta.

Dall’altra parte avremo invece un Portogallo Under 21 che ha dovuto soffrire decisamente di più per ottenere la qualificazione per la fase ad eliminazione diretta degli Europei U21 e restare in corsa anche per un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutto era diventato difficile con la sconfitta al debutto contro la Georgia, situazione poi raddrizzata grazie al pareggio contro l’Olanda e soprattutto alla determinate vittoria per 2-1 contro il Belgio nell’ultima giornata. Tutto questo premesso, in una partita secca naturalmente tutto è possibile e allora siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Inghilterra Portogallo U21.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA PORTOGALLO U21

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Inghilterra Portogallo U21. Molte possibilità di scelta al c.t. britannico Lee Carsley, che ha vinto il girone in due partite, nella terza ha fatto turnover e ha comunque vinto contro la Germania. Qualcuno dei giocatori impiegati nella terza partita potrebbe aver scalato le gerarchie, ma in Lina di massima ci affidiamo a un modulo 4-4-2 con questi possibili undici giocatori titolari: in porta Trafford; davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Garnier, Harwood-Bellis, Colwill e Aarons da destra a sinistra; altralinea a quattro anche a centrocampo, dove invece i titolari dovrebbero essere Gomes, Jones, Ramsey e Gibbs-White; infine, ipotizziamo come favoriti nella coppia d’attacco dell’Inghilterra Under 21 Madueke e Gordon.

Meno calcoli da fare per Rui Jorge, i lusitani infatti anche oggi dovrebbero confermare in linea di massima i titolari della terza partita del girone, la decisiva vittoria contro il Belgio. Non si può quindi pensare al turnover nel modulo 4-1-2-3 con Celton Biai in porta; davanti a lui i quattro difensori José Carlos, Alexander Penetra, André Amaro e Nuno Tavares da destra a sinistra; molto importante il ruolo di Tiago Dantas come regista basso, più avanti ecco invece Joao Neves e Samuel Costa per completare il centrocampo ed infine il tridente offensivo del Portogallo Under 21 con Francisco Conceicao, Fabio Silva e Pedro Neto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Inghilterra Portogallo U21 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai su questa partita, che vede favoriti nettamente gli inglesi: il segno 1 infatti è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,60 sul segno X in caso di pareggio, infine una vittoria del Portogallo varrebbe 3,90 volte la posta in palio sul segno 2.











