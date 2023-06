DIRETTA PORTOGALLO BELGIO U21/ Video streaming tv: l’ultimo incrocio è 16 anni fa (Europei 2023, 27 giugno)

DIRETTA PORTOGALLO BELGIO U21: I TESTA A TESTA

La diretta di Portogallo Belgio U21 ci consegna cinque precedenti: interessante soprattutto l’ultimo, perché si era giocato nel girone eliminatorio degli Europei Under 21 2007. Era terminato 0-0: in campo da una parte Nani e Joao Moutinho, dall’altra Jan Vertonghen e Marouane Fellaini. A dire il vero il segno X è preponderante in Portogallo Belgio U21: per ben quattro volte queste due nazionali hanno pareggiato, e il contesto – a parte quello appena descritto – è stato quello delle qualificazioni agli Europei. Doppio 1-1 nel 1989 (a distanza di sette mesi tra un match e l’altro), prima ancora reti bianche in terra portoghese nell’ottobre 1978.

Un anno più tardi si era disputata la partita di ritorno, e qui troviamo l’unica volta in cui una delle due squadre ha vinto: si era trattato del Belgio U21, che nel secondo tempo aveva segnato due volte in quattro minuti. Prima l’autorete di Amilcar, poi il gol di Didier Electeur; il Portogallo aveva reagito tardi, a dieci minuti dal 90’ José Olavo era riuscito a segnare ma la partita era stata vinta dai giovani Diavoli Rossi. Ora, vedremo cosa succederà in una sfida che per entrambe è decisiva per qualificarsi ai quarti degli Europei Under 21 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PORTOGALLO BELGIO U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Belgio U21 sarà trasmessa su Rai Sport: la televisione di stato manda in onda alcune delle partite “straniere” degli Europei Under 21 2023, nello specifico questa sarà disponibile sul canale 57 del telecomando (ovviamente in chiaro per tutti) e in assenza di un televisore sarà possibile seguirla anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando direttamente il sito di Rai Play oppure installandone la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PORTOGALLO BELGIO U21 SU RAIPLAY

PORTOGALLO BELGIO U21: LUSITANI QUASI FUORI!

Portogallo Belgio U21, in diretta dallo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi, in Georgia, si gioca alle ore 18:00 di martedì 27 giugno ed è valida per la terza giornata nel gruppo A agli Europei Under 21 2023. È una partita decisiva, che potrebbe incredibilmente portare all’eliminazione dei vice campioni in carica: sconfitto all’esordio dalla Georgia, il Portogallo non è andato oltre il pareggio contro l’Olanda e dunque ora ha bisogno di una vittoria che però potrebbe non bastare, perché allo stesso momento gli orange non devono fare bottino pieno contro i padroni di casa.

Il Belgio invece sarebbe qualificato vincendo, qualunque sia il risultato dell’altra partita – che naturalmente si gioca in contemporanea; per i giovani Diavoli Rossi per il momento sono arrivati due pareggi, si potrebbe andare ai quarti anche con il terzo segno X ma bisognerà poi valutare l’esito della seconda sfida nel girone. Aspettando ora che la diretta di Portogallo Belgio U21 prenda il via, proviamo a fare una rapida analisi di quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita di Tbilisi.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO BELGIO U21

Rui Jorge insiste sul 4-3-1-2 in Portogallo Belgio U21, ma potrebbe eventualmente cambiare qualcosa: Vitinha e Henrique Araujo insidiano Pedro Neto e Fabio Silva davanti, Francisco Conceiçao (figlio d’arte) può prendere il posto di André Almeida sulla trequarti. A centrocampo si dovrebbe giocare con Dantas e Joao Neves, Samu Costa invece è in ballottaggio con il più offensivo Afonso Sousa – è rimasto ben poco da difendere. Per quanto riguarda la difesa, Penetra e Amaro saranno i centrali a protezione del portiere Biaì, con Zé Carlos terzino destro e Nuno Tavares sull’altro versante.

Il Belgio di Jacky Mathijsen sarà in campo con un 4-2-1-3: spicca la presenza di De Ketelaere, schierato alle spalle di un tridente che comprende Openda come prima punta e il supporto dei due laterali Ramazani e Balikwisha. In porta avremo Vandevoort; De Winter, all’Empoli in prestito dalla Juventus, farà coppia con Debast o Al Dakhil mentre Siquet e De Cuyper dovrebbero essere schierati come terzini. In mezzo al campo un’altra conoscenza del calcio italiano, ovvero Vranckx; a fianco del centrocampista del Milan la scelta del CT dovrebbe ricadere su Mandela Keita, ma attenzione alla concorrenza di Raskin e Matazo che se la possono giocare.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Portogallo Belgio U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria dei lusitani vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,45 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria dei Diavoli Rossi, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,15 volte la vostra giocata.











